La Lazio si prepara ad affrontare l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia, un appuntamento cruciale in programma mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Per il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, questa partita rappresenta un vero e proprio “all‑in” con l’obiettivo di salvare la stagione e dare nuovo slancio al futuro del club. L’atmosfera, tuttavia, è offuscata da una protesta dei tifosi che hanno annunciato l’intenzione di lasciare vuote le curve.

Il contesto e le dichiarazioni di Sarri

Maurizio Sarri ha definito l’intera stagione un “anno zero”, come emerso chiaramente in conferenza stampa alla vigilia del delicato confronto.

“Bisogna avere tutti pazienza”, ha ribadito il tecnico, sottolineando l’urgente necessità di “fare investimenti per tornare competitivi”. Pur non attribuendo un peso decisivo al risultato del singolo match per le sorti future, Sarri ha descritto la partita come “difficilissima”, esortando la squadra a scendere in campo con “orgoglio” ed “entusiasmo”, ricordando le precedenti eliminazioni inflitte alle finaliste dell’edizione passata.

La contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà prosegue, con la Curva Nord che ha manifestato l’intenzione di sostenere la squadra esclusivamente dall’esterno dello stadio. Sarri ha espresso pieno rispetto per questa scelta, auspicando che il sostegno dei sostenitori possa comunque farsi sentire dall’interno dell’Olimpico: “A noi mancano molto.

Spero che da dentro lo stadio almeno si possano sentire i tifosi, già questo sarebbe un grande segno di partecipazione”.

Atalanta: la Coppa Italia come via per l’Europa

Sul fronte opposto, il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha identificato la Coppa Italia come “la strada più veloce per l’Europa”. “Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è un nostro obiettivo. Alzare una coppa è un nostro sogno”, ha dichiarato Palladino, ricordando che la squadra ha già raggiunto tre finali negli ultimi sette anni e punta con determinazione a disputarne una quarta.

Calendario e regolamento della semifinale

La semifinale d’andata tra Lazio e Atalanta si disputerà mercoledì 4 marzo alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

La gara di ritorno è fissata tra il 21 e il 22 aprile 2026, sebbene le date esatte non siano ancora state ufficializzate. In caso di parità nel computo totale delle due partite, il regolamento prevede lo svolgimento dei tempi supplementari e, se necessario, dei calci di rigore. La regola del gol doppio in trasferta non è applicabile in questa competizione.