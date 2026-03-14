Il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, arrivato nel primo pomeriggio tra mille polemiche e conclusosi sull’1-1, potrebbe riaprire scenari inattesi nella corsa allo scudetto. Il passo falso dei nerazzurri, maturato a San Siro dopo una partita combattuta e segnata da episodi arbitrali contestati, restituisce infatti entusiasmo al Milan, che ora intravede la possibilità di riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Al momento le due squadre lombarde sono separate da otto punti, un margine che fino a poche settimane fa sembrava rassicurante per l’Inter.

Ma il campionato è ancora lungo e gli uomini di Massimiliano Allegri hanno ora l’opportunità di riaprire concretamente i giochi.

Il Milan punta l’Olimpico per sfruttare l'occasione e battere una Lazio ferita

Domani i rossoneri saranno impegnati all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida che, guardando ad altre stagioni, avrebbe potuto rappresentare uno scontro diretto per le posizioni di vertice, ma che quest’anno assume contorni diversi.

I biancocelesti occupano infatti il decimo posto in classifica con 37 punti e stanno vivendo un campionato ben al di sotto delle aspettative. Proprio per questo la trasferta romana potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione per il Milan, chiamato ad approfittare del mezzo passo falso dell’Inter per mettere pressione ai cugini nerazzurri.

Corsa allo scudetto: cinque punti e nove finali

Se il Milan dovesse riuscire a espugnare l’Olimpico, la distanza dalla capolista si ridurrebbe infatti a soli cinque punti quando mancherebbero ancora nove giornate alla fine del campionato. Un margine che tornerebbe improvvisamente gestibile e che riaccenderebbe definitivamente la lotta per il titolo.

Una situazione che potrebbe mettere pressione all’Inter e soprattutto al suo allenatore, Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro sta vivendo la sua prima vera esperienza alla guida di una squadra in lotta per il campionato e gestire un finale di stagione così teso rappresenterebbe una prova di maturità non banale. Per questo il risultato dell’Olimpico potrebbe avere un peso specifico enorme nella corsa scudetto.