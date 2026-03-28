Il sipario della 24ª giornata di Ligue 1 si apre domenica 1 marzo alle 17:15 allo Stade du Moustoir, dove il Lorient cercherà di imporsi sull’Auxerre tra le mura amiche. Entrambe si affacciano alla sfida con l’ambizione di trovare punti preziosi: i padroni di casa puntano forte sull’entusiasmo del pubblico bretone, mentre gli ospiti cercano di invertire la rotta di una stagione finora avara di soddisfazioni.

Le probabili formazioni di Lorient-Auxerre

Lorient (3-4-2-1): Mvogo in porta, il trio difensivo composto da Igor Silva, Talbi e Yongwa. Sulle fasce Katseris e Le Bris aiutano il cuore del centrocampo occupato da Abergel e Cadiou.

Dietro la punta Dieng agiscono Karim e Pagis, pronti con i loro strappi ad accendere la manovra offensiva dei Merluzzi.

Auxerre (4-3-3): Leon tra i pali, Sy e Okoh centrali difensivi, Diomande e Akpa sulle fasce. In mezzo Ahamada, Owusu e Danois provano a garantire filtro e qualità, mentre davanti il tridente è composto da Namaso, Mara e Sinayoko: dinamismo e fisicità al servizio dei biancazzurri.

Quote di Lorient-Auxerre: padroni di casa avanti secondo i bookmaker

Il favore del pronostico pende verso il Lorient.

William Hill quota la vittoria interna a 2.05, il pareggio a 3.10 e il successo dell’Auxerre a 3.60. Andamento confermato da Bet365, che propone il segno 1 sempre a 2.05, X a 3.25 e il colpo esterno degli ospiti a 3.90. Per chi crede nel fattore campo e nella qualità dei Merluzzi, è un appuntamento da non perdere.

Le statistiche dei protagonisti: Pagis e Dieng le armi Merluzzi, Sinayoko guida l’attacco ospite

Tra i padroni di casa, Pablo Pagis si sta rivelando il bomber inaspettato del reparto offensivo: 8 centri in 20 presenze, accompagnati da 21 passaggi chiave e 14 dribbling vincenti, confermano il ventitreenne di Montbéliard come arma da area e da manovra.

Pagis garantisce presenza e qualità anche lontano dalla porta, come testimoniano i 437 passaggi completati e il buon contributo anche in fase difensiva con 17 tackle e 14 intercetti.

Accanto a lui scalpita Bamba Dieng: 4 reti in sole 11 presenze e una precisione notevole (11 tiri nello specchio su 22 totali) fanno del senegalese una presenza insidiosa per le difese avversarie. Il dato sui minuti giocati (518) spiega una media realizzativa interessante e una propensione ad attaccare lo spazio anche quando parte dalla panchina.

Non manca il contributo giovane e dinamico di Dermane Karim nel cuore del centrocampo: 981 minuti distribuiti tra 21 match, un gol e 2 assist. Karim ha vinto più di 65 duelli e conta 16 dribbling riusciti su 31 tentativi, numeri che fanno capire quanto sia importante nei cambi di ritmo e nel collegare le due fasi.

Per l’Auxerre occhi puntati su Lassine Sinayoko, punto fermo dell’attacco biancazzurro: 6 gol e 3 assist in 22 match raccontano la sua capacità di essere decisivo sia come finalizzatore che come uomo assist. Oltre ai gol, Sinayoko offre movimento continuo e generosità: 26 dribbling riusciti, 33 falli subiti e 259 duelli complessivi lo rendono tra i più attivi della rosa ospite. Nel tridente offensivo trova spazio anche Daniel Namaso, capace di segnare 2 reti affiancate da un assist e di collezionare ben 41 falli subiti a testimoniare la sua pericolosità costante nell’uno contro uno.

Compagno di reparto, anche se a secco di gol in questa stagione, Sékou Mara garantisce comunque presenza (19 presenze e 872 minuti in Ligue 1 con Auxerre) e 1 assist all’attivo, con una discreta capacità di lavorare sporco per la squadra e di aprire varchi con i suoi 17 falli subiti e 59 duelli vinti.