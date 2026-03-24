Mohamed Salah, l'attaccante egiziano e figura iconica del Liverpool, ha ufficialmente annunciato la sua partenza dal club inglese al termine della stagione in corso. Questa decisione, che pone fine a mesi di intense speculazioni e voci di mercato, è stata comunicata direttamente dal calciatore, che ha voluto offrire chiarezza sul proprio futuro. Salah, artefice di numerosi trionfi con la maglia dei Reds, ha dichiarato: «Ho vissuto anni straordinari qui, ma sento che è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida».

L'annuncio del campione egiziano giunge in un frangente cruciale per il Liverpool, attualmente impegnato nella corsa ai vertici della Premier League e ancora in lizza nelle competizioni europee.

Arrivato ad Anfield nel 2017, Salah ha rivestito un ruolo determinante nei successi del club, contribuendo in maniera decisiva alla conquista di prestigiosi trofei come la Champions League e la Premier League. Nel suo messaggio di commiato, l'attaccante ha espresso profonda gratitudine verso i tifosi e la società, affermando: «Liverpool resterà sempre nel mio cuore. Ringrazio tutti per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato».

La straordinaria parabola di Salah con i Reds

Durante la sua permanenza a Liverpool, Mohamed Salah si è affermato inequivocabilmente come uno dei migliori attaccanti a livello globale. Ha siglato un numero impressionante di gol decisivi e ha stabilito diversi record personali, diventando un punto di riferimento insostituibile per la squadra guidata da Jürgen Klopp.

Il suo contributo è stato fondamentale per riportare il club ai massimi livelli del calcio europeo e inglese. Oltre ai trofei conquistati sul campo, Salah si è distinto anche per il suo impegno fuori dal rettangolo di gioco e per il legame speciale instaurato con la tifoseria, che lo ha sempre acclamato come un vero idolo.

La carriera internazionale dell'attaccante egiziano

Prima di approdare al Liverpool, Salah aveva già maturato esperienze significative nel panorama calcistico europeo, vestendo le maglie di club blasonati come il Chelsea, la Fiorentina e la Roma. La sua carriera internazionale è stata caratterizzata da una crescita costante e inarrestabile, che lo ha condotto a diventare il capitano della nazionale egiziana.

Con l'Egitto, Salah ha partecipato a diverse edizioni della Coppa d'Africa e ai Mondiali, confermando la sua statura di uno dei calciatori africani più influenti della sua generazione. Il suo talento cristallino e la sua incrollabile determinazione lo hanno reso un esempio e una fonte d'ispirazione per innumerevoli giovani calciatori, sia nel mondo arabo che a livello globale.