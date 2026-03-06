Mike Maignan ha acceso l’atmosfera in vista del derby di Milano con parole cariche di emozione e determinazione. In un video pubblicato sui canali social del Milan, il portiere ha descritto con intensità la sensazione che precede la stracittadina: “Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l’allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. È tutta una questione di adrenalina”.

Nel filmato, Maignan ha proseguito sottolineando il ruolo della preparazione mentale: “Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano.

Non hai paura, ma c’è l’adrenalina di prendere a palla e andare”. Le sue parole restituiscono l’intensità emotiva che precede un appuntamento così sentito come il derby.

La carica emotiva del portiere

Il video, diffuso attraverso i canali ufficiali del Milan, ha l’obiettivo di trasmettere la carica emotiva che accompagna i giocatori in vista del derby. Maignan, con la sua esperienza e il suo ruolo di leader, incarna perfettamente lo spirito combattivo richiesto in una partita così cruciale. La sua testimonianza evidenzia come la preparazione mentale sia un elemento determinante per affrontare sfide di tale portata.

Le probabili formazioni

Il Derby, che si giocherà domenica sera, sarà la 230esima stracittadina.

Pochi i dubbi di formazione. Chivu dovrebbe schierare Barella, Calhanoglu e Zielinski a centrocampo, Leao e Pulisic avanti per il Milan.

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan, Leao, Pulisic.

Allenatore: Allegri.

Panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Füllkrug.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Panchina: 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 2 Dumfries, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 35 Darmian, 16 Frattesi, 53 Lavelli, 14 Bonny.