Una sfida al vertice, quella della ventottesima giornata di campionato: in programma l'atteso derby Milan-Inter, valido per le prime posizioni in classifica. La gara si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45, a chiudere la giornata. I padroni di casa si trovano alla seconda posizione in classifica, a 57 punti, dieci in meno della capolista Inter. I nerazzurri provengono dal pareggio ottenuto contro il Como in semifinale di Coppa Italia, mentre in campionato hanno vinto l'ultima gara contro il Genoa. Anche i rossoneri hanno ottenuto tre punti nell'ultima sfida di stagione, vincendo a Cremona contro la Cremonese.

La sfida nel girone di andata è terminata 0-1 per il Milan.

Le probabili formazioni Milan-Inter: Allegri e il nodo Estupinan-Bartesaghi

Mister Allegri potrebbe far scendere in campo i suoi uomini con il 3-5-2. L'unico suo dubbio potrebbe essere quello di schierare Estupinan o Bartesaghi, con il primo in vantaggio sul secondo nel partire dal primo minuto. Le condizioni di Bartesaghi, infatti, sono ancora da valutare, così come quelle di Gimenez. Difesa composta da Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre la coppia d'attacco sarà Leao-Pulisic. Diffidati Fofana, Athekame, Rabiot e Saelemaekers.

Il tecnico dei nerazzurri Chivu, invece, potrebbe far partire dal primo minuto Akanki, Luis Henrique, Barella, Dimarco e l'ex rossonero Calhanoglu, quest'ultimo avanti nel ballottaggio con Mkhitaryan.

La coppia d'attacco sarà composta da Thuram e Pio Esposito.

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan, Leao, Pulisic.

Allenatore: Allegri.

Panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Füllkrug.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Panchina: 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 2 Dumfries, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 35 Darmian, 16 Frattesi, 53 Lavelli, 14 Bonny.

Precedenti e statistiche: arbitra Doveri

Stracittadina numero 230 quella che si terrà domenica prossima.

I nerazzurri non riescono a battere il Milan da ben 6 derby, tra andata e ritorno, considerando anche i match di Coppa Italia. L'arbitro sarà Doveri, alla sua quinta presenza nel derby: ha già, infatti, arbitrato Milan-Inter 0-3 e Milan-Inter 1-1 nel corso del 2021, oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno che vide i rossoneri trionfare con un 3-0. Il suo primo derby, invece, risale al 2019, con un 2-0 per i nerazzurri.