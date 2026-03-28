Venerdì 28 febbraio alle 18:30, l'Estadi Mallorca Son Moix di Palma si prepara a ospitare una sfida intensa per la 26a giornata della Liga. Il Maiorca accoglie la Real Sociedad in uno scontro che può cambiare la fisionomia della zona centrale della classifica spagnola. Se per i padroni di casa c'è la voglia di sfruttare il fattore ambientale e dare continuità alla stagione davanti al proprio pubblico, i baschi di San Sebastián arrivano a Palma per consolidare le ambizioni europee, forti di una rosa che vanta qualità e solidità. Sarà il carisma dei singoli a spostare gli equilibri o, ancora una volta, la compattezza della squadra a fare la differenza?

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Sociedad

Entrambe le formazioni sembrano orientate verso il 4-2-3-1, con il Maiorca che dovrebbe schierarsi con Leo Roman tra i pali, difesa composta da Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Martin Valjent e Toni Lato. In mediana Omar Mascarell affiancherà Samu, con Antonio Sanchez, Sergi Darder e il giovane Jan Virgili a supporto del terminale offensivo Vedat Muriqi.

La Real Sociedad invece riparte dalla sicurezza di Alex Remiro in porta, una linea difensiva con Jon Aramburu e Sergio Gomez sulle fasce, mentre nel cuore della difesa ci saranno Jon Martin e Duje Caleta-Car. Gorrotxategi e Turrientes saranno i mediani incaricati di dare equilibrio e impostazione, con Pablo Marin, Yangel Herrera e Goncalo Guedes alle spalle di Mikel Oyarzabal, vero totem offensivo della formazione ospite.

Quote e pronostici: i baschi leggermente avanti

Secondo i bookmaker, la bilancia pende leggermente verso la Real Sociedad. William Hill quota il successo esterno della squadra di San Sebastián a 2.40, mentre la vittoria interna dei maiorchini è proposta a 2.90 e il pareggio a 3.00. Simili le valutazioni di Bet365, che offre la vittoria dei padroni di casa a 3.00, il pareggio a 3.30 e ancora la Real Sociedad vincente a 2.40.

Il minimo scarto delle quote riflette l'equilibrio che ci si attende da questa partita, ma è evidente come gli ospiti vengano considerati leggermente favoriti, sulla scia di una rosa tecnicamente più dotata e di recenti risultati positivi in campionato.

Statistiche e uomini chiave: Muriqi la forza fisica, Oyarzabal il talento basco

Nel cuore della manovra maiorchina, Antonio Sánchez si distingue per la costanza e la duttilità: 21 presenze, spesso utilizzato come arma tattica a partita in corso (13 ingressi dalla panchina), il centrocampista è abile nella fase di recupero (13 tackle, 12 intercetti) e nella costruzione delle trame di gioco (286 passaggi e 7 chiave).

Manca ancora la gioia del gol e dell’assist in stagione, ma il suo dinamismo resta un punto fermo nell’assetto di mister Aguirre.

Il vero bomber di casa, però, resta Vedat Muriqi. Il kosovaro ha già timbrato il cartellino 16 volte in 24 partite, confermandosi anima dell’attacco con numeri da big della Liga: 57 tiri tentati, 34 nello specchio, a cui si somma la capacità di essere punto di riferimento nel gioco aereo e nella lotta (154 duelli vinti su 289). 5 rigori realizzati su 6 e un cartellino rosso, segno di un carattere sempre acceso e rovente dentro l'area di rigore.

Tra i giovani da tenere d’occhio in casa Maiorca spicca Jan Virgili: 19 anni, mandato spesso in campo dal primo minuto (16 volte su 20 apparizioni).

Virgili non ha ancora trovato la via del gol, ma con 4 assist e ben 25 passaggi chiave, è già pedina importante negli ultimi 16 metri. Le 38 riuscite su 88 dribbling tentati raccontano la sua sfrontatezza nella giocata individuale, così come le 18 punizioni subite confermano la sua capacità di creare grattacapi alle difese avversarie.

Sul fronte Real Sociedad, gli occhi sono tutti per Mikel Oyarzabal, leader tecnico e carismatico dei baschi. Il suo ruolino parla di 10 reti e 3 assist in 22 apparizioni, arricchiti da 27 tiri nello specchio su un totale di 48 e la partecipazione attiva alla manovra con 482 tocchi palla e 33 passaggi chiave. Con lui in campo, l’attacco basco ha sempre una marcia in più.

Pablo Marín contribuisce invece a dare equilibrio tra centrocampo e trequarti: spesso utilizzato come jolly, ha raccolto 11 presenze da titolare e altrettanti ingressi a gara in corso, con 282 passaggi tentati e una discreta attitudine sia alla riconquista che alla costruzione, testimoniata anche dai 6 key pass e 11 dribbling riusciti su 31.