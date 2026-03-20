Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha recentemente offerto una prospettiva sulla posizione della sua squadra nella corsa allo scudetto, utilizzando una metafora tanto suggestiva quanto chiara: “L’Inter è la lepre, più facile fare il cacciatore”. "Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile - risponde Marotta a chi gli chiede se sente il fiato sul collo del Milan nella volata per lo scudetto -. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi"

Il significato della metafora per l'Inter

La scelta della metafora della lepre e del cacciatore serve a descrivere con efficacia la complessa situazione dell’Inter in classifica.

La squadra si trova in una posizione di leadership, in fuga verso il traguardo finale, ma è anche consapevole di dover affrontare la pressione costante degli avversari. Questi ultimi, agendo come "cacciatori", sono pronti a sfruttare ogni minima incertezza o rallentamento per insidiare la vetta. Marotta ha voluto evidenziare come la condizione di essere la "lepre" comporti una responsabilità e una vigilanza continue, mentre il "cacciatore" può concentrarsi sull'attacco, spesso con meno oneri psicologici. La sua analisi suggerisce che essere in testa, pur essendo un obiettivo desiderato, può talvolta presentare sfide uniche, diverse da quelle affrontate da chi insegue.

La coerenza nel linguaggio figurato di Marotta

Questa non è la prima volta che il dirigente nerazzurro ricorre a immagini e similitudini per illustrare le dinamiche competitive che caratterizzano il percorso dell’Inter. Già nel gennaio 2024, Marotta aveva utilizzato un'espressione simile, dichiarando che “l’Inter è la lepre e deve stare attenta alle fucilate dei cacciatori”. Quella precedente affermazione era emersa in un contesto specifico, segnato da polemiche arbitrali sorte dopo una partita contro il Verona. In quell'occasione, la metafora era stata impiegata per sottolineare la potenziale vulnerabilità della squadra, nonostante la sua posizione di vertice in classifica, e la necessità di difendersi non solo dagli avversari diretti ma anche da fattori esterni.

La recente dichiarazione di Marotta conferma una chiara continuità nel suo approccio comunicativo, che predilige un linguaggio figurato per rappresentare in maniera incisiva e memorabile le sfide e le pressioni che l’Inter affronta nel suo cammino verso il successo.