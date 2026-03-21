Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, imponendosi per tre a due in una partita ricca di emozioni. I rossoneri si sono portati in vantaggio grazie a Pavlovic, che ha sfruttato una respinta di Coco e ha battuto Paleari con un potente sinistro al volo da fuori area. Il Torino ha reagito prontamente con Simeone, abile a ribadire in rete dopo una deviazione di Maignan su un tiro di Vlasic, pareggiando i conti. Il Milan è tornato avanti con Rabiot, finalizzando un'azione ben orchestrata da Modric e Pulisic con un tocco sotto porta.

La terza rete rossonera è stata siglata da Fofana, servito in area da Athekame, che ha superato Paleari con un preciso piattone destro. Gli ospiti hanno accorciato nuovamente le distanze grazie a un rigore trasformato da Vlasic, che ha spiazzato Maignan.

Le dichiarazioni di Allegri e il caso Leao

Alla vigilia della sfida, il tecnico Massimiliano Allegri aveva annunciato l'assenza di Rafael Leao, fermato da un dolore all’adduttore destro e in attesa di accertamenti. Al suo posto, si ipotizzava l'impiego di Fullkrug in coppia con Pulisic. Allegri ha voluto minimizzare le polemiche sul portoghese, affermando: "Sono cose che succedono all’interno di una stagione dove contano molto i punti. L’unica cosa da fare è rimanere sereni, abbiamo una partita importante prima della sosta.

Lasciamo perdere quello che è successo, dobbiamo essere concentrati". Riguardo alla coesistenza tra Pulisic e Leao, Allegri ha aggiunto: "Chi ha la palla deve vedere chi è smarcato. È molto semplice. Pulisic non l’ha visto. Cosa ho detto a Leao? Che non lo aveva visto, altrimenti gliela dava". Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno di tutti i giocatori: "Ora abbiamo tutti a disposizione, per giocare bisogna darsi una sveglia. Tutti".

Un'altra vittoria rossonera e la vetta della classifica

In un'altra occasione, il Milan ha ottenuto una significativa vittoria per tre a due in trasferta contro il Torino. In quella partita, Christian Pulisic si è rivelato decisivo, autore di una doppietta nella ripresa dopo essere subentrato dalla panchina.

Con questo successo, i rossoneri hanno raggiunto la vetta della classifica a pari punti con il Napoli, mentre il Torino è rimasto a quota quattordici punti, posizionandosi poco sopra la zona retrocessione. La squadra, nonostante alcune difficoltà iniziali e l'assenza del tecnico Allegri in panchina (sostituito dal suo assistente Landucci), ha saputo reagire e conquistare tre punti fondamentali per la corsa ai vertici della Serie A.