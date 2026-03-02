Il Milan ha consolidato il suo secondo posto in classifica grazie a una vittoria ottenuta nel finale a Cremona. Parallelamente, la Juventus ha mantenuto viva la speranza di qualificazione alla Champions League con un rocambolesco pareggio per 3‑3 all’Olimpico contro la Roma.

Il Milan vince nel finale e rafforza la sua posizione

A Cremona, il Milan ha conquistato un successo fondamentale con due reti segnate nei minuti di recupero. Pavlović ha sbloccato il risultato al novantesimo con un colpo di testa, e poco dopo, al novantaquattresimo, Leão ha raddoppiato in contropiede.

Questo risultato ha permesso ai rossoneri di rafforzare la loro posizione al secondo posto, mantenendo un distacco di dieci punti dall’Inter, ormai lontana in vetta.

La Juventus non molla: rimonta incredibile a Roma

All’Olimpico, la Juventus ha compiuto una rimonta eccezionale contro la Roma, passando da uno svantaggio di 1‑3 a un pareggio per 3‑3. La ripresa è stata aperta dal gol di Boga, mentre il pareggio definitivo è arrivato al 93′ con una rete di Gatti. Questo risultato permette ai bianconeri di rimanere a quattro punti dalla zona Champions, alimentando le loro prospettive europee.

Contesto e prospettive

Il successo del Milan rappresenta un passo significativo verso la qualificazione alla Champions League, obiettivo primario della stagione.

La Juventus, invece, ha dimostrato carattere e resilienza, ottenendo un punto prezioso in extremis che testimonia la sua determinazione.

Un successo drammatico e una rimonta che conferma le scelte

La vittoria del Milan è stata definita drammatica per le modalità con cui è maturata, con i gol decisivi arrivati negli istanti finali a ribaltare una partita fino a quel momento equilibrata. La Juventus, dal canto suo, è stata elogiata per la sua capacità di reagire sotto pressione. La rimonta effettuata ha confermato la fiducia del tecnico nelle sue scelte tattiche e nei cambi effettuati durante l’incontro.