La Juventus può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo atteso con impazienza, è tornato nell'elenco dei convocati bianconeri. Il suo rientro segna la fine di una lunga assenza iniziata il 29 novembre scorso, quando si era fermato a causa di una grave lesione muscolare. Il tecnico Luciano Spalletti ha reinserito il bomber serbo tra i disponibili, una notizia di grande importanza in vista della cruciale gara di questa sera allo Stadium contro il Sassuolo, un appuntamento che si preannuncia determinante per le ambizioni stagionali della squadra torinese.

Non solo Vlahovic: Spalletti ha potuto contare anche sul recupero di Khephren Thuram. Il centrocampista, che aveva superato i problemi fisici delle ultime settimane, rientra anch'egli tra i convocati, offrendo ulteriori opzioni al tecnico. L'unico giocatore che rimane indisponibile per la Juventus è Emil Holm, il quale prosegue il suo percorso di recupero e non sarà a disposizione per la sfida contro il Sassuolo, continuando a lavorare per il suo pieno rientro in squadra.

Il peso del ritorno di Vlahovic per le ambizioni bianconere

Il ritorno di Dusan Vlahovic è particolarmente atteso e assume un significato profondo per l'ambiente bianconero. L'attaccante serbo è stato assente per oltre tre mesi, un periodo prolungato in cui la Juventus ha dovuto affrontare le proprie sfide senza il suo principale terminale offensivo.

La sua presenza, sia in panchina come opzione strategica che in campo per uno spezzone di partita, potrebbe rappresentare un valore aggiunto considerevole per la squadra di Spalletti, impegnata intensamente nella corsa ai vertici della classifica e nella lotta per gli obiettivi prefissati. La lista dei convocati, che include sia Vlahovic che Thuram, mentre conferma Holm come l'unico assente, permette a Spalletti di disporre di una rosa quasi al completo per affrontare il Sassuolo in una gara che si prospetta delicata e fondamentale per il prosieguo del campionato.

La gestione degli infortuni: un focus sui recuperi chiave

La situazione degli indisponibili nella rosa della Juventus è stata oggetto di costante attenzione e ha rappresentato una sfida importante nelle recenti partite.

In particolare, in occasione della precedente sfida contro il Pisa, Vlahovic e Holm figuravano ancora tra gli assenti, mentre Thuram era già stato reinserito nell'elenco dei convocati, evidenziando una gestione graduale dei rientri. La gestione degli infortuni e dei conseguenti recuperi si conferma, dunque, un tema centrale per la Juventus. Nelle ultime settimane, la squadra ha dovuto fare i conti con diverse defezioni, ma ora può nuovamente contare su elementi chiave come Vlahovic e Thuram. Questi rientri sono cruciali per affrontare al meglio il finale di stagione, un periodo in cui ogni prestazione e ogni punto saranno decisivi per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del club.