Luciano Spalletti, al termine del rocambolesco 3‑3 tra Roma e Juventus all’Olimpico, ha espresso con chiarezza la sua determinazione: “Se credo al quarto posto? Eccome se ci credo. Io vivo per questo, per il quarto posto. Diamogli una forma e io vivo per quello”. Il tecnico ha sottolineato la reazione della squadra, pur evidenziando le difficoltà iniziali: “Se si parla di reazione sono felice, se parliamo delle situazioni sbagliate nel primo tempo non lo sono”. Ha poi aggiunto: “Io la squadra la trovo cresciuta, secondo me faremo un grande finale di stagione”.

Il contesto della partita

Il pareggio ottenuto all’Olimpico mantiene viva la speranza di qualificazione alla Champions League. La Juventus, sotto di due gol, ha saputo reagire grazie a un secondo tempo di carattere, riuscendo a strappare un punto prezioso contro una Roma in vantaggio per 3‑1.

Le parole di Spalletti

Spalletti ha riconosciuto il peso emotivo e fisico dell’eliminazione dalla Champions League, definendolo un “fardello di fatica e di dispiacere” che ha reso la rimonta “una montagna difficile da scalare”. Tuttavia, ha voluto evidenziare la crescita del gruppo e la sua fiducia nel finale di stagione.

La rimonta bianconera

La rimonta della Juventus è stata favorita anche da mosse tattiche decisive.

L’ingresso di giocatori come Boga, Zhegrova e Gatti si è rivelato cruciale, con quest’ultimo autore del gol del pareggio al 93’. Questo risultato ha permesso alla Juventus di mantenere la distanza di quattro punti dalla Roma, rimanendo così in corsa per il quarto posto in classifica.