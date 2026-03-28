Il ventiquattresimo turno della Ligue 1 propone una sfida dalla posta alta allo Stade Louis II: il Monaco ospita l’Angers venerdì 28 febbraio alle 19:00, una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni dei monegaschi in questa stagione. I padroni di casa partono nettamente favoriti e hanno l’occasione di sfruttare il fattore campo per sprintare nella fase calda del campionato francese. Una gara che vede concentrati interessi e aspettative: dagli occhi dei tifosi del Principato a quelli degli osservatori, curiosi di capire se il Monaco saprà mantenere il pronostico rispetto a un Angers chiamato a un’impresa da montagne russe.

Le probabili formazioni di Monaco-Angers

Le scelte tecniche sembrano ormai delineate con il Monaco pronto a scendere in campo con un 3-4-3 duttile e propositivo. Tra i pali Philipp Koehn, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Thilo Kehrer, Denis Zakaria e Wout Faes. Sulle corsie laterali agiranno Jordan Teze e Caio Henrique, con Lamine Camara e Aladji Bamba nel cuore del centrocampo. Davanti, fari puntati sul tridente formato da Mika Biereth, Folarin Balogun e Simon Adingra, con quest’ultimo chiamato a confermare le ottime impressioni destate nelle recenti uscite.

L’Angers si affida invece a un 4-2-3-1 più classico, con Herve Koffi tra i pali, difeso da Lilian Rao-Lisoa, Ousmane Camara, Jordan Lefort e Jacques Ekomie.

In mezzo al campo Haris Belkebla fa coppia con van den, mentre sulla trequarti sono pronti Yassin Belkhdim, Louis Mouton e Amine Sbai a supportare il terminale offensivo Goduine Koyalipou.

Quote di Monaco-Angers: Principato super favorito dai bookmaker

I pronostici della vigilia sono tutti orientati verso il Monaco. Secondo William Hill, la vittoria interna è proposta a 1.50, il pareggio a 4.20 e il colpo esterno dell’Angers addirittura a 6.00.

Anche Bet365 non si discosta, offrendo la stessa quota di 1.50 per il successo dei monegaschi, mentre il pareggio tocca quota 4.33 e la vittoria ospite sale a 6.50. Numeri che fotografano una netta fiducia dei bookmaker nella superiorità della squadra di casa, sia sul piano della qualità che delle motivazioni in questa fase di stagione.

Le statistiche: fari su Balogun e Adingra, Belkhdim e Sbai le speranze Angers

Tra le fila del Monaco occhi puntati su Folarin Balogun, terminale offensivo che ha già timbrato 5 volte il cartellino in 19 presenze (15 da titolare), con 3 assist e una presenza costante nell’area avversaria.

I suoi numeri raccontano di 38 tiri totali (20 nello specchio) e la capacità di sapersi procurare rigori preziosi (2 vinti, 1 trasformato). Balogun non disdegna di lavorare per la squadra: 13 passaggi chiave e 252 palloni distribuiti, oltre a 11 dribbling efficaci su 22 tentati.

Simon Adingra, arrivato a stagione in corso, ha subito acceso il pubblico del Louis II: in appena 3 gare da titolare ha già firmato 2 reti in 233 minuti, mostrando una spiccata propensione all’iniziativa personale (23 dribbling tentati, 7 riusciti). Valori che lo rendono un’arma tattica difficilmente leggibile per la retroguardia dell’Angers.

In mediana cresce la curiosità anche per Aladji Bamba, giovanissimo (19 anni) che in 8 apparizioni ha collezionato 197 passaggi e contribuito alla fase difensiva con 12 contrasti vinti e 3 intercetti.

Il suo dinamismo sarà importante soprattutto nelle transizioni.

L’Angers si affida alle geometrie di Yassine Belkhdim, che in 23 uscite ha già raccolto 2 reti e 2 assist, fornendo un apporto significativo in entrambe le fasi: 655 passaggi, 14 chiave, 55 tackle e 28 intercetti, numeri da cardine del centrocampo. In attacco, Goduine Koyalipou vorrà sfruttare ogni chance per sbloccarsi dopo 4 presenze, 8 tiri (la metà nello specchio) e 2 passaggi chiave, mentre Amine Sbai cercherà con le sue 16 occasioni create e 24 dribbling riusciti su 71 tentati di dare imprevedibilità alla manovra offensiva degli ospiti.