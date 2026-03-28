Il ventiquattresimo turno della Ligue 1 propone una sfida dalla posta alta allo Stade Louis II: il Monaco ospita l’Angers venerdì 28 febbraio alle 19:00, una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni dei monegaschi in questa stagione. I padroni di casa partono nettamente favoriti e hanno l’occasione di sfruttare il fattore campo per sprintare nella fase calda del campionato francese. Una gara che vede concentrati interessi e aspettative: dagli occhi dei tifosi del Principato a quelli degli osservatori, curiosi di capire se il Monaco saprà mantenere il pronostico rispetto a un Angers chiamato a un’impresa da montagne russe.

Le probabili formazioni di Monaco-Angers

Le scelte tecniche sembrano ormai delineate con il Monaco pronto a scendere in campo con un 3-4-3 duttile e propositivo. Tra i pali Philipp Koehn, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Thilo Kehrer, Denis Zakaria e Wout Faes. Sulle corsie laterali agiranno Jordan Teze e Caio Henrique, con Lamine Camara e Aladji Bamba nel cuore del centrocampo. Davanti, fari puntati sul tridente formato da Mika Biereth, Folarin Balogun e Simon Adingra, con quest’ultimo chiamato a confermare le ottime impressioni destate nelle recenti uscite.

L’Angers si affida invece a un 4-2-3-1 più classico, con Herve Koffi tra i pali, difeso da Lilian Rao-Lisoa, Ousmane Camara, Jordan Lefort e Jacques Ekomie.

In mezzo al campo Haris Belkebla fa coppia con van den, mentre sulla trequarti sono pronti Yassin Belkhdim, Louis Mouton e Amine Sbai a supportare il terminale offensivo Goduine Koyalipou.

France Flag
Ligue 1
Giornata 24
27/02/2026 20:45
Strasburgo
VS
Lens
28/02/2026 17:00
Rennes
VS
Tolosa
28/02/2026 19:00
Monaco
VS
Angers
28/02/2026 21:05
Le Havre
VS
Paris Saint Germain
01/03/2026 15:00
Paris FC
VS
Nizza
01/03/2026 17:15
Lille
VS
Nantes
01/03/2026 17:15
Lorient
VS
Auxerre
01/03/2026 17:15
Metz
VS
Stade Brestois
01/03/2026 20:45
Marsiglia
VS
Lione

Quote di Monaco-Angers: Principato super favorito dai bookmaker

I pronostici della vigilia sono tutti orientati verso il Monaco. Secondo William Hill, la vittoria interna è proposta a 1.50, il pareggio a 4.20 e il colpo esterno dell’Angers addirittura a 6.00.

Anche Bet365 non si discosta, offrendo la stessa quota di 1.50 per il successo dei monegaschi, mentre il pareggio tocca quota 4.33 e la vittoria ospite sale a 6.50. Numeri che fotografano una netta fiducia dei bookmaker nella superiorità della squadra di casa, sia sul piano della qualità che delle motivazioni in questa fase di stagione.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
23
17
3
3
52 / 19
33
54
W
L
W
W
W
2
Lens
23
17
1
5
44 / 20
24
52
L
W
W
W
L
3
Lione
23
14
3
6
37 / 23
14
45
L
W
W
W
W
4
Marsiglia
23
12
4
7
48 / 31
17
40
L
D
L
D
W
5
Lille
23
11
4
8
36 / 31
5
37
W
D
D
L
L
6
Rennes
23
10
7
6
37 / 35
2
37
W
W
L
L
L
7
Strasburgo
23
10
4
9
39 / 30
9
34
W
D
L
L
W
8
Monaco
23
10
4
9
38 / 36
2
34
W
W
D
W
D
9
Lorient
23
8
8
7
32 / 36
-4
32
D
W
L
W
W
10
Tolosa
23
8
7
8
33 / 27
6
31
D
L
L
D
W
11
Stade Brestois
23
8
6
9
31 / 34
-3
30
W
D
W
D
L
12
Angers
23
8
5
10
22 / 28
-6
29
L
L
W
W
D
13
Le Havre
23
6
8
9
20 / 29
-9
26
L
W
W
L
D
14
Nizza
23
6
6
11
30 / 43
-13
24
D
L
D
D
W
15
Paris FC
23
5
8
10
27 / 40
-13
23
D
L
D
D
D
16
Auxerre
23
4
5
14
17 / 33
-16
17
L
W
D
D
L
17
Nantes
23
4
5
14
22 / 40
-18
17
W
L
L
L
L
18
Metz
23
3
4
16
22 / 52
-30
13
L
L
D
L
L

Le statistiche: fari su Balogun e Adingra, Belkhdim e Sbai le speranze Angers

Tra le fila del Monaco occhi puntati su Folarin Balogun, terminale offensivo che ha già timbrato 5 volte il cartellino in 19 presenze (15 da titolare), con 3 assist e una presenza costante nell’area avversaria.

I suoi numeri raccontano di 38 tiri totali (20 nello specchio) e la capacità di sapersi procurare rigori preziosi (2 vinti, 1 trasformato). Balogun non disdegna di lavorare per la squadra: 13 passaggi chiave e 252 palloni distribuiti, oltre a 11 dribbling efficaci su 22 tentati.

Simon Adingra, arrivato a stagione in corso, ha subito acceso il pubblico del Louis II: in appena 3 gare da titolare ha già firmato 2 reti in 233 minuti, mostrando una spiccata propensione all’iniziativa personale (23 dribbling tentati, 7 riusciti). Valori che lo rendono un’arma tattica difficilmente leggibile per la retroguardia dell’Angers.

In mediana cresce la curiosità anche per Aladji Bamba, giovanissimo (19 anni) che in 8 apparizioni ha collezionato 197 passaggi e contribuito alla fase difensiva con 12 contrasti vinti e 3 intercetti.

Il suo dinamismo sarà importante soprattutto nelle transizioni.

L’Angers si affida alle geometrie di Yassine Belkhdim, che in 23 uscite ha già raccolto 2 reti e 2 assist, fornendo un apporto significativo in entrambe le fasi: 655 passaggi, 14 chiave, 55 tackle e 28 intercetti, numeri da cardine del centrocampo. In attacco, Goduine Koyalipou vorrà sfruttare ogni chance per sbloccarsi dopo 4 presenze, 8 tiri (la metà nello specchio) e 2 passaggi chiave, mentre Amine Sbai cercherà con le sue 16 occasioni create e 24 dribbling riusciti su 71 tentati di dare imprevedibilità alla manovra offensiva degli ospiti.
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