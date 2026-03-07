Osasuna e Maiorca si preparano a calcare il prato dell’Estadio El Sadar sabato 7 marzo alle ore 14:00, per la 27ª giornata della Liga 2025/26. Sul verde di Pamplona, la squadra di casa cercherà l’allungo verso la metà alta della classifica, puntando sulle proprie certezze di fronte al pubblico amico e contro un Maiorca desideroso di punti pesanti per continuare a credere nella rincorsa salvezza. I tifosi navarri subodorano l’occasione di consolidare la posizione, mentre la compagine isolana arriva con la voglia di ribaltare i pronostici e trovare linfa da una trasferta ostica.

Le probabili formazioni di Osasuna-Maiorca

L’allenatore di casa sembra orientato su un classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Sergio Herrera; linea difensiva composta da Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando e Javi Galan. In mediana spazio all’affidabilità di Jon Moncayola e Lucas Torro, mentre sulla trequarti Victor Munoz, Ruben Garcia e Raul Moro agiranno a supporto della prima punta Ante Budimir, terminale offensivo da cui passano molte delle speranze navarre.

Dall’altra parte, Maiorca si affiderà al 4-3-3. Davanti a Leo Roman, difesa con Pablo Maffeo e Johan Mojica terzini, Martin Valjent e Antonio Raillo centrali. In mezzo al campo agiranno Sergi Darder, Omar Mascarell e Samu. Il tridente offensivo sarà invece composto dal giovane Mateo Joseph, dall’esperto Vedat Muriqi e dal baby Jan Virgili, elementi in grado di portare imprevedibilità e muscoli nell’area avversaria.

Quote: Osasuna favorito per i bookmaker

Il clima di Pamplona e la classifica sorridono ai padroni di casa, ed è chiaro anche nei pronostici: William Hill quota la vittoria dell’Osasuna a 1.75, il pareggio a 3.40 e il successo del Maiorca a 4.80. Simili anche le quote di Bet365, che propone una vittoria navarra a 1.73, pareggio a 3.60 e colpo esterno dei maiorchini a 5.00.

I quotisti disegnano quindi un match in salita per Muriqi e compagni, con il fattore campo El Sadar pesante come un macigno.

BuduMir e Muriqi, duello d’area: numeri e protagonisti

Occhi puntati sul confronto tra i bomber che guidano i sogni delle rispettive tifoserie.

Ante Budimir, centravanti croato e riferimento per l’Osasuna, ha inciso come pochi in questa stagione: 12 gol in 25 presenze, di cui 23 da titolare e 1.942 minuti complessivi. Budimir, spesso l’uomo dei colpi di testa in mischia, ha lasciato il segno anche dagli undici metri — ben quattro reti su cinque rigori, dimostrandosi glaciale in area. Pur non essendo propriamente associativo (nessun assist all’attivo), la sua presenza in area è costante: 59 tiri totali, un terzo dei quali nello specchio, e un’attività di duello offensivo notevole (130 vinti su 278).

Accanto a Budimir, Raul Moro potrebbe risultare una spina nel fianco per la difesa del Maiorca: il 23enne spagnolo, in 267 minuti distribuiti su 5 presenze (3 da titolare), non ha ancora trovato la via della rete ma ha già fornito 2 assist e mostrato numeri incoraggianti nel dribbling (8 riusciti su 12 tentativi).

Un elemento rapido, pronto a sfruttare la trequarti con 5 passaggi-chiave e un buon apporto nei duelli ingaggiati (più della metà vinti).

La sorpresa potrebbe però arrivare da Victor Muñoz, altro talento del reparto offensivo osasunista: per lui già 4 gol e un assist in 26 apparizioni, supportati da un’attività costante nell’uno contro uno (58 dribbling riusciti su 139 tentati) e in fase di costruzione (16 key pass nella stagione). Abile anche nel conquistare falli (39 subiti) e nel coprire diversi ruoli d’attacco, Muñoz offre una soluzione alternativa quando la pressione si fa alta.

Sul fronte Maiorca, i fari sono tutti puntati su Vedat Muriqi. Il bomber kosovaro sta confermando la sua fama di ariete implacabile: 16 gol in 25 presenze (24 titolare), 59 conclusioni totali di cui più della metà in porta e una straordinaria fisicità che gli ha permesso di vincere 164 duelli su 305 e procurarsi 46 falli.

Oltre alla vena realizzativa (ben 5 reti su calcio di rigore), Muriqi si distingue per la capacità di mantenere la squadra alta e per un prezioso lavoro di raccordo, a cui aggiunge anche 1 assist e una discreta propensione al sacrificio difensivo (4 tackle e 4 blocchi).

Alle sue spalle, Mateo Joseph offre corsa e duttilità in avanti: per il giovane attaccante inglese 2 gol e 2 assist nelle 25 apparizioni di questa stagione, con una partecipazione attiva sia in fase di pressing che di supporto al gioco (11 passaggi chiave, 12 dribbling riusciti su 25). Altra fonte di assist è Jan Virgili, che si è ritagliato spazio da titolare a dispetto della giovane età: già 4 assist in 21 gare e 25 occasioni create, oltre a una propensione al dribbling (39 riusciti su 93) che può scombinare le linee difensive più statiche.