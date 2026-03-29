Matteo Politano, attaccante della Nazionale italiana e del Napoli, ha espresso con chiarezza la determinazione del gruppo azzurro in vista della finale playoff per la qualificazione ai Mondiali. La sfida si terrà a Zenica contro la Bosnia Erzegovina. Politano ha dichiarato: "Da un paio di mesi il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo però dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, faremo di tutto per sfruttarla". Questa affermazione sottolinea l'ambizione collettiva e la consapevolezza di un'opportunità irripetibile per alcuni.

L'importanza di un avvio deciso è stata un punto chiave nel discorso dell'attaccante. "Sarà importante partire forte", ha ribadito Politano, ricordando come nella recente partita contro l’Irlanda del Nord la squadra abbia incontrato difficoltà iniziali, superate solo dopo il primo gol. Questo episodio serve da monito per la prossima gara. Gli azzurri stanno proseguendo la preparazione a Coverciano. Dopo un allenamento a porte chiuse, la rifinitura è prevista domani mattina, sempre nel centro tecnico federale, prima della partenza verso Sarajevo, fissata per le 16:30.

Variazioni nel Programma e Condizioni del Campo

Il programma della Nazionale ha subito modifiche strategiche, dettate dalle condizioni meteorologiche previste in Bosnia.

La pioggia e il maltempo hanno reso il terreno di gioco dello stadio di Zenica particolarmente pesante. Per garantire alla squadra la migliore preparazione e un adattamento ottimale, la partenza, inizialmente prevista per oggi e poi spostata a domani mattina, è stata infine riprogrammata per il pomeriggio. Questa flessibilità dimostra l'attenzione dello staff tecnico a ogni dettaglio, mirata a massimizzare le possibilità di successo in una gara di tale portata.

L'Appello di Politano ai Tifosi Italiani

Nel corso dell’intervista, Matteo Politano ha rivolto un accorato messaggio ai sostenitori italiani: "Agli italiani chiedo di starci vicini, devono sapere che daremo il massimo per partecipare a questo Mondiale".

Le sue parole riflettono la profonda consapevolezza della squadra riguardo all'importanza del sostegno popolare e all'enorme posta in gioco. Il gruppo azzurro è fermamente determinato a profondere ogni energia per conquistare la tanto agognata qualificazione ai Mondiali, un traguardo di successo per l'intera nazione. La squadra si appresta ad affrontare una delle sfide più significative degli ultimi anni, con la chiara consapevolezza che solo una prestazione di altissimo livello potrà spalancare le porte della fase finale del torneo iridato.