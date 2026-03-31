L’Italia Under 21 si prepara a una trasferta fondamentale in Svezia, un appuntamento cruciale per le qualificazioni agli Europei di calcio 2027. La partita, che si disputerà a Boras, vedrà gli azzurrini guidati da mister Baldini affrontare una formazione svedese che occupa attualmente la quarta posizione nel girone E con dieci punti. La squadra italiana arriva a questo impegno dopo la convincente vittoria per quattro a zero contro la Macedonia del Nord ad Empoli, un successo siglato dalle reti di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini.

Il match di andata tra Italia e Svezia si era concluso con un netto successo degli azzurrini, che avevano superato gli avversari con quattro reti di scarto.

Tuttavia, la sfida in terra svedese si preannuncia un osso duro, con i padroni di casa determinati a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Questa gara rappresenta l’ultimo impegno prima di un lungo stop: la Nazionale tornerà infatti in campo il primo ottobre per affrontare l’Armenia e il cinque dello stesso mese per sfidare la Polonia, attuale capolista del gruppo a punteggio piena.

Le scelte di formazione del CT Baldini

Per questa delicata trasferta, il commissario tecnico Baldini ha scelto di confermare quasi interamente la formazione che ha battuto la Macedonia del Nord. L’unica novità riguarda la sostituzione di Cherubini, che partirà dalla panchina a causa di un lieve mal di schiena, con Fini.

Il CT ha chiarito la sua decisione, affermando: “L’unico cambio che faremo è Fini che giocherà al posto di Cherubini, che ha un piccolo mal di schiena ma sarà comunque a disposizione a partita in corso”.

La scelta del tecnico conferma la sua fiducia nel gruppo che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime uscite. Cherubini, esterno scuola rossoblù attualmente in prestito al Frosinone, sarà comunque pronto a subentrare se necessario, offrendo un’importante opzione a gara in corso.

Situazione nel girone e prospettive di qualificazione

L’Italia si trova attualmente al secondo posto nel girone E, a pari punti con la Svezia e alle spalle della Polonia, che guida il gruppo senza aver ancora perso punti.

La partita contro la Svezia assume quindi un’importanza cruciale per il cammino degli azzurrini verso la qualificazione. Dopo questa sfida, la squadra avrà diversi mesi per preparare gli ultimi due incontri decisivi contro Armenia e Polonia, che definiranno le sorti del girone.

Il calcio d’inizio della partita tra Svezia e Italia è fissato per le 18:30. Gli azzurrini sono chiamati a confermare quanto di buono mostrato finora e a difendere la propria posizione in classifica in una trasferta impegnativa, che richiederà concentrazione e determinazione sia dal punto di vista tattico che mentale.