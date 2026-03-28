Il Campo de Futbol de Vallecas di Madrid si prepara a vivere una sfida dal sapore intenso nella 26ª giornata della Liga 2025/26: il Rayo Vallecano ospita l’Athletic Bilbao venerdì 28 febbraio, con calcio d’inizio alle 14:00. La squadra madrilena vuole sfruttare il fattore campo per allungare la propria striscia positiva davanti ai tifosi della barriada più famosa d’Europa, mentre i Leoni baschi puntano a ruggire lontano dal San Mamés per restare in scia alle posizioni europee.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Athletic Bilbao

Entrambe le formazioni dovrebbero presentarsi con il 4-2-3-1, uno schieramento che promette equilibrio e densità in mezzo al campo.

Nel Rayo, i pali saranno difesi da Augusto Batalla, protetto dalla linea difensiva composta da Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy e Espino. In mediana agiranno Oscar Valentin e Gerard Gumbau. Sulla trequarti, ampio spazio alla fantasia e alla gamba di Ilias Akhomach, Isi Palazon e Fran Pérez, chiamati a supportare la prima punta Jorge de Frutos, vera rivelazione offensiva stagionale.



L’Athletic Bilbao risponde con la solidità di Unai Simón tra i pali, e il quartetto difensivo formato da Lekue, Vivian, Laporte e Berchiche. In zona centrale, Ruiz de Galarreta e Alejandro Rego si occuperanno della diga davanti alla difesa, mentre il trio Unai Gómez, Sancet e Iñaki Williams agirà alle spalle del centravanti Gorka Guruzeta, pericoloso anche nei duelli aerei.

Una formazione tosta, plasmata per tenere alto il ritmo sui novanta minuti.

Spain Flag
La Liga
Giornata 26
27/02/2026 21:00
Levante
VS
Alaves
28/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Athletic Bilbao
28/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Villarreal
28/02/2026 18:30
Maiorca
VS
Real Sociedad
28/02/2026 21:00
Oviedo
VS
Atlético Madrid
01/03/2026 14:00
Elche
VS
Espanyol
01/03/2026 16:15
Valencia
VS
Osasuna
01/03/2026 18:30
Real Betis
VS
Siviglia
01/03/2026 21:00
Girona
VS
Celta Vigo
02/03/2026 21:00
Real Madrid
VS
Getafe

Quote: il Rayo favorito, Baschi pronti a rovinare la festa

I bookmaker disegnano un pronostico che parla spagnolo: il Rayo Vallecano parte con i favori delle quote, ma attenzione all’equilibrio che la sfida suggerisce sulla carta. William Hill quota la vittoria interna a 2.45, il pareggio a 2.90 e il successo esterno dei baschi a 3.00.

Sulla stessa linea Bet365, che spinge leggermente di più sui padroni di casa, offrendo la quota di 2.40, il pareggio a 3.10 e il colpaccio dei Leoni a 3.20. Un segnale chiaro: la squadra della capitale è favorita, ma non sono esclusi ribaltoni.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
25
20
1
4
67 / 25
42
61
W
L
W
W
W
2
Real Madrid
25
19
3
3
54 / 21
33
60
L
W
W
W
W
3
Villarreal
25
16
3
6
47 / 27
20
51
W
W
L
W
D
4
Atlético Madrid
25
14
6
5
42 / 23
19
48
W
L
L
D
W
5
Real Betis
25
11
9
5
40 / 30
10
42
D
W
W
W
L
6
Celta Vigo
25
9
10
6
34 / 27
7
37
W
D
L
D
L
7
Espanyol
25
10
5
10
31 / 37
-6
35
L
D
L
L
L
8
Athletic Bilbao
25
10
4
11
29 / 35
-6
34
W
W
W
D
L
9
Osasuna
25
9
6
10
30 / 29
1
33
W
D
W
D
W
10
Real Sociedad
25
8
8
9
37 / 38
-1
32
D
L
W
D
W
11
Girona
25
7
9
9
26 / 40
-14
30
D
W
D
L
D
12
Siviglia
25
8
5
12
32 / 39
-7
29
W
D
D
L
W
13
Getafe
25
8
5
12
20 / 29
-9
29
L
W
W
D
D
14
Alaves
25
7
6
12
23 / 32
-9
27
D
D
L
W
W
15
Rayo Vallecano
24
6
8
10
22 / 31
-9
26
D
W
L
L
L
16
Valencia
25
6
8
11
26 / 39
-13
26
L
W
L
L
W
17
Elche
25
5
10
10
32 / 37
-5
25
L
D
L
L
L
18
Maiorca
25
6
6
13
29 / 41
-12
24
L
L
L
W
L
19
Levante
25
4
6
15
26 / 44
-18
18
L
L
L
L
D
20
Oviedo
24
3
8
13
16 / 39
-23
17
D
L
W
L
L

Statistiche: de Frutos guida la carica, Guruzeta la minaccia basca

L’attesa per questa sfida è accesa anche dai profili dei protagonisti in campo.





Ilias Akhomach, nuovo innesto per il Rayo, nelle sue prime 4 apparizioni in campionato ha già messo insieme 291 minuti e dimostrato una capacità notevole nel saltare l’uomo: 16 dribbling tentati con 9 riusciti e ben 17 falli subiti, a segnalare che la difesa avversaria teme la sua rapidità. Pur non avendo ancora trovato la via della rete, il marocchino offre qualità e imprevedibilità sulla trequarti.



Fran Pérez, altro elemento di corsa e tecnica, vanta già 20 presenze stagionali con il Rayo, segnando 2 gol e provando 16 volte il dribbling con buon successo. I suoi numeri raccontano di un centrocampista di quantità e qualità: 216 passaggi totali, 11 chiave, 10 tiri nello specchio della porta e un contributo costante anche nei ripiegamenti difensivi.





A guidare l’attacco biancorosso ci sarà Jorge de Frutos, sempre titolare nelle 22 gare disputate: il suo bottino parla di 7 reti e 1 assist, con ben 27 conclusioni tentate (15 indirizzate in porta). I 3 rigori procurati e 24 falli subiti mostrano quanto sia difficile da arginare: un attaccante rapido, che ama partire largo e puntare l’uomo.



Sul fronte Basco, da tenere d’occhio Unai Gómez, che in 17 presenze ha trovato una rete e un assist, e Iñaki Williams, sempre imprevedibile sulle fasce e capace già di 2 assist, 1 gol e 23 tiri totali in 17 presenze, oltre ai 2 rigori procurati grazie alla sua velocità devastante. In avanti spicca la presenza fisica di Gorka Guruzeta: il centravanti classe ’96 ha trovato la via del gol 6 volte, con una media di quasi 2 tiri a partita e 87 duelli vinti su 234, numeri da vero riferimento offensivo per i Leoni che sognano un colpo in trasferta.
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