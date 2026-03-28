Il Campo de Futbol de Vallecas di Madrid si prepara a vivere una sfida dal sapore intenso nella 26ª giornata della Liga 2025/26: il Rayo Vallecano ospita l’Athletic Bilbao venerdì 28 febbraio, con calcio d’inizio alle 14:00. La squadra madrilena vuole sfruttare il fattore campo per allungare la propria striscia positiva davanti ai tifosi della barriada più famosa d’Europa, mentre i Leoni baschi puntano a ruggire lontano dal San Mamés per restare in scia alle posizioni europee.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Athletic Bilbao

Entrambe le formazioni dovrebbero presentarsi con il 4-2-3-1, uno schieramento che promette equilibrio e densità in mezzo al campo.

Nel Rayo, i pali saranno difesi da Augusto Batalla, protetto dalla linea difensiva composta da Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy e Espino. In mediana agiranno Oscar Valentin e Gerard Gumbau. Sulla trequarti, ampio spazio alla fantasia e alla gamba di Ilias Akhomach, Isi Palazon e Fran Pérez, chiamati a supportare la prima punta Jorge de Frutos, vera rivelazione offensiva stagionale.



L’Athletic Bilbao risponde con la solidità di Unai Simón tra i pali, e il quartetto difensivo formato da Lekue, Vivian, Laporte e Berchiche. In zona centrale, Ruiz de Galarreta e Alejandro Rego si occuperanno della diga davanti alla difesa, mentre il trio Unai Gómez, Sancet e Iñaki Williams agirà alle spalle del centravanti Gorka Guruzeta, pericoloso anche nei duelli aerei.

Una formazione tosta, plasmata per tenere alto il ritmo sui novanta minuti.

Quote: il Rayo favorito, Baschi pronti a rovinare la festa

I bookmaker disegnano un pronostico che parla spagnolo: il Rayo Vallecano parte con i favori delle quote, ma attenzione all’equilibrio che la sfida suggerisce sulla carta. William Hill quota la vittoria interna a 2.45, il pareggio a 2.90 e il successo esterno dei baschi a 3.00.

Sulla stessa linea Bet365, che spinge leggermente di più sui padroni di casa, offrendo la quota di 2.40, il pareggio a 3.10 e il colpaccio dei Leoni a 3.20. Un segnale chiaro: la squadra della capitale è favorita, ma non sono esclusi ribaltoni.

Statistiche: de Frutos guida la carica, Guruzeta la minaccia basca

L’attesa per questa sfida è accesa anche dai profili dei protagonisti in campo.





Ilias Akhomach, nuovo innesto per il Rayo, nelle sue prime 4 apparizioni in campionato ha già messo insieme 291 minuti e dimostrato una capacità notevole nel saltare l’uomo: 16 dribbling tentati con 9 riusciti e ben 17 falli subiti, a segnalare che la difesa avversaria teme la sua rapidità. Pur non avendo ancora trovato la via della rete, il marocchino offre qualità e imprevedibilità sulla trequarti.



Fran Pérez, altro elemento di corsa e tecnica, vanta già 20 presenze stagionali con il Rayo, segnando 2 gol e provando 16 volte il dribbling con buon successo. I suoi numeri raccontano di un centrocampista di quantità e qualità: 216 passaggi totali, 11 chiave, 10 tiri nello specchio della porta e un contributo costante anche nei ripiegamenti difensivi.





A guidare l’attacco biancorosso ci sarà Jorge de Frutos, sempre titolare nelle 22 gare disputate: il suo bottino parla di 7 reti e 1 assist, con ben 27 conclusioni tentate (15 indirizzate in porta). I 3 rigori procurati e 24 falli subiti mostrano quanto sia difficile da arginare: un attaccante rapido, che ama partire largo e puntare l’uomo.



Sul fronte Basco, da tenere d’occhio Unai Gómez, che in 17 presenze ha trovato una rete e un assist, e Iñaki Williams, sempre imprevedibile sulle fasce e capace già di 2 assist, 1 gol e 23 tiri totali in 17 presenze, oltre ai 2 rigori procurati grazie alla sua velocità devastante. In avanti spicca la presenza fisica di Gorka Guruzeta: il centravanti classe ’96 ha trovato la via del gol 6 volte, con una media di quasi 2 tiri a partita e 87 duelli vinti su 234, numeri da vero riferimento offensivo per i Leoni che sognano un colpo in trasferta.