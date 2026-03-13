La Roma ha ufficialmente presentato il suo nuovo main sponsor. Dopo mesi senza un marchio principale sulla maglia, il club giallorosso ha annunciato l’accordo con Eurobet, che da ora in avanti comparirà sulla parte frontale della divisa della squadra capitolina.

Per celebrare l’intesa, la società ha pubblicato sui propri canali ufficiali una serie di foto e video promozionali con alcuni dei volti simbolo della squadra, tra cui Malen, Cristante e Wesley. I tre calciatori hanno indossato la nuova versione della maglia con il logo dello sponsor posizionato all’altezza del petto, segnando così l’inizio di una nuova partnership commerciale per il club.

Roma-Eurobet, un accordo che porterà 16 milioni di euro nelle casse del club giallorosso

L’intesa con Eurobet mette fine a una situazione che durava dall’inizio della stagione. Dopo la conclusione dell’accordo con Riyadh Season, infatti, la Roma era rimasta senza main sponsor sulla maglia per diversi mesi. Una situazione che aveva acceso la polemica nella piazza giallorossa, dove tifosi e media contestavano alla società la mancanza di un'entrata economica di cui i grandi club beneficiano annualmente.

Il nuovo contratto garantirà al club capitolino un introito importante: circa 16 milioni di euro a stagione fino a giugno 2029. Una cifra significativa che rafforza le entrate commerciali della Roma e rappresenta un passo importante per la stabilità economica della società, anche in vista del calciomercato estivo.

Roma, il nuovo sponsor debutterà nella prossima col Como

L’esordio ufficiale del nuovo sponsor sulla maglia giallorossa avverrà nella prossima giornata di campionato. La Roma scenderà infatti in campo con il logo Eurobet nella trasferta contro il Como, una sfida delicata sia per la classifica sia per la corsa agli obiettivi stagionali.

Per il club capitolino si tratta anche di una buona notizia in prospettiva futura. Le nuove entrate garantite dall’accordo commerciale potranno infatti offrire maggiore margine di manovra in vista del prossimo calciomercato estivo, permettendo alla dirigenza di programmare con maggiore serenità le prossime mosse per rafforzare la squadra.