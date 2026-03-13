Il mercato della Juventus continua a muoversi tra opportunità e possibili alternative. Nelle ultime ore a far discutere è stata un’indiscrezione lanciata dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, che attraverso il suo profilo X ha rivelato un possibile scenario legato al futuro della difesa bianconera.

Mecca ha infatti scritto: “Non dovesse concretizzarsi l’acquisto a parametro zero di Senesi, occhio a Muharemovic”. Una frase breve ma significativa, che lascia intendere come la Juventus stia già valutando un piano B nel caso in cui l’operazione per il centrale argentino non dovesse andare a buon fine.

La concorrenza per Senesi è altissima

La pista che porta a Marcos Senesi resta infatti complessa. Il difensore del Bournemouth è destinato a lasciare il club inglese la prossima estate a parametro zero e proprio questa situazione lo rende uno dei profili più appetibili sul mercato internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, sul centrale argentino si sarebbe creata una concorrenza molto importante. Tra i club interessati ci sarebbero infatti Barcellona, Chelsea, Manchester United e Roma, tutte società pronte a inserirsi nella corsa al difensore.

Una lista di pretendenti di altissimo livello che rischia inevitabilmente di complicare i piani della Juventus, intenzionata a sfruttare l’occasione di mercato ma consapevole che convincere il giocatore non sarà semplice.

Juventus, una situazione contrattuale che favorisce i bianconeri

Qualora la trattativa per Senesi non dovesse concretizzarsi, la Juventus stando alle parole di Mecca, potrebbe quindi virare con decisione su Muharemovic. In questo caso i bianconeri partirebbero anche con un vantaggio importante: il club torinese possiede infatti la metà del cartellino del difensore attualmente in forza al Sassuolo.

Una situazione che garantirebbe alla Juventus una vera e propria corsia preferenziale per riportare il giocatore a Torino. Se la dirigenza decidesse davvero di puntare su di lui, potrebbe infatti riscattare la restante metà dal club emiliano pagando soltanto una parte della sua valutazione complessiva. Un’operazione che renderebbe il centrale un’opzione particolarmente interessante anche dal punto di vista economico.