Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha manifestato un chiaro disappunto per non essere stato coinvolto in anticipo nei cruciali colloqui che hanno visto protagonisti le principali componenti tecniche del calcio italiano e i due autorevoli candidati alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ovvero Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Questo mancato coinvolgimento preventivo ha sollevato interrogativi sulle dinamiche decisionali in atto all'interno del mondo sportivo.

A margine di un importante evento, la firma di una dichiarazione di intenti volta a contrastare l’antisemitismo, il ministro Abodi ha rilasciato dichiarazioni significative.

Ha affermato con chiarezza: “Sono sempre pronto a incontrare i possibili candidati, certo sarebbe stato meglio chiedere prima questo incontro”. Questa affermazione sottolinea la sua disponibilità al dialogo, ma anche l'aspettativa di un approccio più strutturato e rispettoso delle cariche istituzionali coinvolte.

Proseguendo nel suo intervento, Abodi ha precisato il suo stato d'animo riguardo alla situazione: “Non mi ha indispettito, ma sarebbe una forma di rispetto opportuna”. Una puntualizzazione che evidenzia come la questione non sia di natura strettamente personale, bensì legata alla correttezza procedurale e al riconoscimento del ruolo istituzionale che ricopre.

Il ministro ha inoltre manifestato un profondo rammarico per la tendenza a focalizzare l'attenzione sulle mere ipotesi elettive e sulle dinamiche pre-elettorali, piuttosto che sui risultati concreti ottenuti sul campo di gioco.

Con una nota di sincera partecipazione, ha dichiarato: “Mi rincresce che qualcuno abbia pensato alle ipotesi elettive prima del risultato del campo. Io fino all’ultimo rigore ho pregato di andare ai mondiali”. Un'affermazione che rivela la sua vicinanza alle sorti sportive della nazionale e la priorità attribuita alle performance agonistiche e ai successi sportivi.

Riguardo alla delicata questione della bozza di decreto legge, avanzata dal partito Fratelli d’Italia, che prospetta il commissariamento della Federcalcio, Abodi ha offerto una prospettiva equilibrata e istituzionale. Ha commentato: “È un percorso parlamentare che va rispettato. Ci confronteremo in settimana in commissione come abbiamo già fatto.

Noi sappiamo di dover fare e voler fare qualcosa nell’immediatezza per quelle che sono le nostre titolarità. Non penso a prenderne di nuove”. Questo denota una posizione di apertura al dialogo istituzionale e la ferma volontà di agire entro i limiti delle proprie competenze e responsabilità.

Il contesto politico e sportivo della dichiarazione

Le dichiarazioni del ministro Abodi si inseriscono in un periodo di intensa tensione, sia a livello politico che istituzionale, che sta coinvolgendo la FIGC. Il panorama attuale è caratterizzato da una campagna elettorale per la presidenza federale particolarmente accesa e da un'ampia discussione parlamentare incentrata sulla possibilità di un commissariamento federale.

Il richiamo del ministro al “risultato del campo” è un chiaro riferimento alla dolorosa e recente eliminazione dell’Italia dai Mondiali, un evento che continua a generare un acceso dibattito pubblico e a influenzare profondamente le decisioni future del calcio italiano e le sue strutture dirigenziali.

Gli incontri dei candidati con le componenti tecniche del calcio

A seguito dei colloqui iniziali con le componenti tecniche del calcio, i due candidati alla presidenza della FIGC, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, hanno proseguito il loro percorso di confronto. Entrambi hanno incontrato l'AIC (Associazione Italiana Calciatori) e l'AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), ottenendo in entrambi i casi riscontri positivi e costruttivi.

In particolare, Giancarlo Abete ha descritto l'incontro come “positivo e diretto”, evidenziando l'importanza cruciale di stabilire un dialogo costruttivo e aperto per affrontare le numerose problematiche che affliggono il calcio nazionale e per delineare strategie future. Dal canto suo, Giovanni Malagò ha qualificato il confronto come “propositivo” e “dovuto” nei confronti delle stesse componenti tecniche, sottolineando la necessità di un'interazione costante e trasparente per il futuro del movimento calcistico e per garantire una gestione efficace.