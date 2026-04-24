Claudio Ranieri è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico di Senior Advisor. Una separazione che già nella giornata di ieri sembrava nell’aria e che questa mattina ha trovato conferma attraverso un comunicato diffuso dal club giallorosso. Una scelta pesante, che certifica la rottura definitiva tra Ranieri e l’attuale assetto dirigenziale della società, oltre a rappresentare un chiaro segnale politico all’interno di Trigoria.

“L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma”, si legge nella prima parte della nota ufficiale.

Un messaggio asciutto, seguito però da un passaggio che appare ancora più significativo: “Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita”. Parole che sembrano tracciare una linea netta e soprattutto indicare una scelta precisa da parte della proprietà.

Gasperini vince il braccio di ferro interno

La decisione sembra infatti premiare apertamente Gian Piero Gasperini, protagonista nelle ultime settimane di un duro scontro proprio con Ranieri. Tutto era esploso nel pre partita contro il Pisa, quando l’ex Senior Advisor aveva criticato pubblicamente il tecnico piemontese, ricordandogli di essere stato soltanto la quarta scelta della dirigenza e sottolineando come la squadra gli fosse stata lasciata a un solo punto dalla zona Champions.

Parole pesanti, che avevano creato un terremoto interno e aperto una frattura difficilmente sanabile.

Da quel momento, Gasperini avrebbe chiesto nelle segrete stanze di Trigoria un intervento deciso della proprietà. E Dan Friedkin, ha scelto da che parte stare. Il comunicato pubblicato oggi rafforza infatti la posizione dell’allenatore, ribadendo la fiducia della società nel progetto tecnico attuale e chiudendo di fatto il capitolo Ranieri. Una vittoria politica importante per Gasperini, che ora consolida ulteriormente il proprio peso all’interno del club.

Ora trema anche Massara

L’uscita di scena di Ranieri potrebbe però non essere l’ultimo scossone. A rischiare seriamente il posto sarebbe adesso anche Frederic Massara, direttore sportivo e uomo considerato molto vicino proprio all’ex Senior Advisor.

La sua posizione, già osservata con attenzione nelle ultime settimane, potrebbe diventare ancora più fragile dopo questo ribaltone dirigenziale.

La sensazione è che la Roma abbia scelto di affidarsi completamente alla linea Gasperini, sacrificando figure storiche e uomini di fiducia per dare continuità a un progetto che dovrà necessariamente portare risultati immediati.