Un sabato sera di grande calcio attende gli appassionati l’11 aprile: alle ore 20:45, presso il New Balance Arena di Bergamo, l’Atalanta ospiterà la Juventus per la 32ª giornata di Serie A. In palio ci sono punti di fondamentale importanza in questo scontro diretto tra la Dea e la Vecchia Signora, un duello dal sapore europeo. Le aspettative sono altissime per questo incontro, giocato sotto i riflettori nella città dei mille, dove Gasperini lascerà la panchina a Palladino per tentare l’assalto a una Juventus rimaneggiata ma sempre temibile.

Le probabili formazioni: novità e scelte

L’Atalanta dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1 sotto la guida di Palladino. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, protetto da una difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi. Sulla trequarti, De Ketelaere e Zalewski supporteranno l’unica punta Krstovic. Tra le alternative in panchina figurano Sportiello, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Raspadori e Scamacca. Un ballottaggio aperto vede Bernasconi e Raspadori contendersi una maglia da titolare (60-40%), con Zalewski in vantaggio sulla trequarti. Out Hien, mentre Scamacca dovrebbe partire dalla panchina.

La Juventus risponderà con un modulo 4-3-3, guidata da Spalletti. La difesa vedrà Di Gregorio tra i pali, con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso a comporre la linea arretrata. Il centrocampo sarà formato da Koopmeiners, Locatelli e K. Thuram. In attacco, Conceicao, David e Yildiz cercheranno il gol. A disposizione dalla panchina ci saranno Pinsoglio, Scaglia, Holm, Gatti, Cabal, Kostic, Miretti, Zhegrova, Openda, Milik e Boga. Nel centrocampo bianconero, Koopmeiners e Miretti sono in ballottaggio (60-40%), mentre David è favorito su Boga. Spalletti dovrà fare a meno degli indisponibili Perin, Adzic e soprattutto Vlahovic, fermato da un problema muscolare. Squalificato McKennie.

Quote: Juventus favorita, ma l’equilibrio regna

I principali bookmaker indicano la Juventus come leggera favorita per l’incontro. William Hill quota la vittoria bianconera a 2.25, il pareggio a 3.25 e il successo interno dell’Atalanta a 3.00. Bet365 propone quote molto simili: 2.30 per il colpo esterno degli uomini di Spalletti, 3.10 per la vittoria dei nerazzurri e 3.40 per il pareggio. Gli operatori non si sbilanciano eccessivamente, ma sembrano puntare sulla tradizione della Vecchia Signora nei big match, anche in situazioni di emergenza.

Statistiche chiave: Carnesecchi, De Ketelaere e Locatelli protagonisti

Marco Carnesecchi si è affermato come uno dei portieri più affidabili della Serie A.

In 31 presenze, ha subito solo 27 reti, mostrando numeri da leader con 91 parate e 2 rigori neutralizzati. La sua precisione nei passaggi (66% di precisione su 952 tentativi) lo rende un perno anche nella costruzione del gioco dell’Atalanta.

Tra i nerazzurri, spicca Charles De Ketelaere, fantasista belga che in 24 presenze (20 da titolare) ha già collezionato 5 assist e 3 reti, spesso agendo tra le linee. Le sue 47 dribbling riusciti su 90 tentativi e 50 passaggi chiave evidenziano la sua capacità di creare occasioni.

Giorgio Scalvini si conferma pilastro della difesa orobica, distinguendosi per solidità (31 tackle, 30 intercetti) e qualità nella distribuzione (88% di precisione su 844 passaggi), a cui si aggiungono tre gol.

Per la Juventus, Manuel Locatelli domina la cabina di regia. Con 2233 passaggi in 29 partite (88% di precisione), il centrocampista è un metronomo imprescindibile per Spalletti. Ottime anche le sue statistiche difensive, con 83 tackle e 34 intercetti.

Gleison Bremer resta il baluardo difensivo juventino: 19 presenze da titolare, 4 gol, 3 assist, 1014 passaggi (89% precisione) e una notevole presenza fisica con 75 duelli vinti su 141. Il brasiliano si fa sentire nei contrasti (18 tackle) e nei blocchi (8 palloni neutralizzati).

Infine, Khéphren Thuram sta diventando un elemento chiave nel centrocampo juventino: 29 presenze, 2 gol, 2 assist, 1335 passaggi e una crescente capacità in fase di rottura e impostazione, supportata da 20 dribbling riusciti su 33 tentativi e 57 contrasti vinti.