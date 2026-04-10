San Siro si prepara ad accogliere un'importante sfida di Serie A 2025/26: sabato 11 aprile, alle ore 18:00, Milan e Udinese si affronteranno nella trentaduesima giornata del campionato. I rossoneri tornano tra le mura amiche per affrontare gli uomini di Kosta Runjaic in un momento decisivo della stagione.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Massimiliano Allegri sembra orientato a un modulo offensivo, il 4-3-3, con scelte che potrebbero sorprendere. In difesa, spazio ad Athekame e Bartesaghi, mentre in attacco dovrebbero agire Pulisic, Gimenez e Nkunku.

A centrocampo, Modric sarà in cabina di regia, affiancato da Fofana e Rabiot, quest'ultimo sempre più centrale nel gioco rossonero.

Milan (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Pulisic, Gimenez, Nkunku.

Panchina: Terracciano, Pittarella, Tomori, Saelemaekers, Gabbia, Odogu, Estupinan, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Leao, Füllkrug.

Ballottaggi: Athekame-Saelemaekers 55-45%, Nkunku-Leao 55-45%.

Indisponibili e squalificati: Nessuno.

Per l’Udinese, Kosta Runjaic dovrebbe schierare il 3-5-1-1 con Okoye tra i pali, supportato dal trio difensivo Kristensen, Kabasele e Solet. A centrocampo, Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp comporranno la linea mediana, con Kamara ed Ehizibue sulle fasce.

Zaniolo agirà da trequartista a sostegno dell’unica punta Davis, rientrato dalla squalifica.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis.

Panchina: Nunziante, Padelli, Bertola, Mlacic, Zarraga, Atta, Miller, Arizala, Gueye, Camara, Bayo.

Ballottaggi: Ekkelenkamp-Atta 55-45%.

Indisponibili: Buksa (rientra 33ª), Zemura (rientra 33ª), Zanoli (stagione finita).

Le quote: Milan nettamente avanti nelle previsioni degli operatori

I pronostici dei bookmaker vedono il Milan nettamente favorito nella sfida di San Siro. Le quote per la vittoria interna si attestano intorno a 1.40-1.42, mentre il pareggio è quotato intorno a 4.40-4.50 e il successo esterno dell’Udinese raggiunge 6.50-8.00.

Questi numeri confermano la fiducia riposta nei rossoneri, sebbene le sorprese non siano da escludere in questa fase cruciale del torneo.

I protagonisti in cifre: dalla regia di Rabiot ai riflessi di Maignan, passando per Solet e Davis

Nel centrocampo del Milan, Adrien Rabiot si conferma un elemento chiave. Il francese, con 22 presenze stagionali, ha contribuito con cinque gol e quattro assist, mostrando un'elevata precisione nei passaggi (86%) e una notevole efficacia nei duelli (127 vinti). La sua presenza fisica e la combattività lo rendono un punto di riferimento.

Tra i pali rossoneri, Mike Maignan si dimostra ancora una volta insostituibile. Con 30 partite disputate, ha subito solo 24 reti, realizzando 83 parate e neutralizzando due rigori.

La sua percentuale di precisione nei passaggi (78%) è un ulteriore dato a suo favore.

Il giovane Davide Bartesaghi ha offerto un rendimento costante, con 25 presenze, due reti, solidità difensiva e intraprendenza in fase di appoggio, evidenziata da 37 passaggi chiave e 43 tackle riusciti.

Per l’Udinese, spicca la stagione di Oumar Solet. Il difensore, con 28 presenze, ha segnato tre gol e fornito un assist, dimostrando anche una notevole qualità nel palleggio (88% di precisione nei passaggi) e capacità di impostazione.

La principale minaccia offensiva bianconera è rappresentata dal rientrante Keinan Davis. Con 10 reti e 3 assist in 26 gare, è una sicurezza dal dischetto (4 rigori trasformati su 4 tentativi) e offre dinamismo sotto porta, con 20 tiri nello specchio su 33 totali.

Tra i pali friulani, Maduka Okoye ha totalizzato 64 parate stagionali e un rigore respinto, a fronte di 26 reti incassate in 23 presenze.