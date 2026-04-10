Stéphane Richard, già amministratore delegato del colosso francese delle telecomunicazioni Orange, è stato nominato presidente dell’Olympique Marsiglia. L'annuncio è stato dato oggi in conferenza stampa dal club, segnando un nuovo capitolo per la società calcistica.

Il manager, 64 anni, ha guidato Orange dal 2011 al 2022. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di direttore di gabinetto per gli ex ministri dell’Economia Jean‑Louis Borloo e Christine Lagarde a Parigi, un percorso che evidenzia la sua vasta esperienza nel settore pubblico e privato.

La successione alla presidenza

Richard subentra a Pablo Longoria, allontanato dalla presidenza del club a febbraio dopo un mandato di cinque anni. Con questa nomina, Stéphane Richard diventa il terzo presidente dell’era Frank McCourt, l’imprenditore che ha acquisito l’Olympique Marsiglia nel 2016. I suoi predecessori sono stati Jacques‑Henri Eyraud e lo stesso Longoria.

Il profilo del nuovo presidente

Il nuovo presidente dell’OM si presenta come un alto funzionario e manager con una lunga esperienza sia nel settore pubblico che in quello privato. Oltre al suo ruolo di amministratore delegato di Orange, ha ricoperto incarichi di rilievo nel governo francese, consolidando un profilo istituzionale e manageriale di alto livello.

Le aspettative sulla nuova guida

Stéphane Richard era già considerato in pole position per la presidenza dell’Olympique Marsiglia. La sua nomina segna la prima esperienza nel mondo del calcio per il manager, che dal 2022 è anche membro del consiglio di sorveglianza del grande porto marittimo di Marsiglia.

La sua figura è stata valutata favorevolmente per la capacità di gestire grandi organizzazioni e per il suo profilo istituzionale. Questi elementi sono ritenuti cruciali per guidare il club in una nuova fase e affrontare le sfide future.