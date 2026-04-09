L'andata dei quarti di finale di Champions League ha visto l'affermazione di Atletico Madrid e Paris Saint Germain, che hanno conquistato un vantaggio significativo in vista delle gare di ritorno. Al Camp Nou, la formazione di Diego Simeone ha centrato una storica prima vittoria da allenatore contro il Barcellona, imponendosi per due a zero in una serata ricca di episodi decisivi. Con lo stesso risultato, il PSG ha superato il Liverpool al Parco dei Principi, mettendo le basi per il passaggio del turno, seppur con la qualificazione ancora aperta.

La sfida tra Barcellona e Atletico Madrid è stata profondamente influenzata da un momento cruciale poco prima dell'intervallo. Il difensore blaugrana Cubarsì è stato protagonista di un fallo da ultimo uomo su Giuliano Simeone. Inizialmente sanzionato con un cartellino giallo, l'arbitro ha poi estratto il rosso diretto dopo la revisione al VAR, lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Dalla successiva punizione, Julian Alvarez ha sbloccato il risultato con un preciso destro che si è insaccato sotto la traversa. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, il Barcellona ha tentato una reazione, ma al venticinquesimo minuto un'efficace ripartenza, avviata da Matteo Ruggeri, ha permesso ad Alexander Sorloth di siglare il raddoppio con un mancino preciso.

L'ultima occasione per i catalani è capitata sui piedi di Dani Olmo, che ha calciato alto, non riuscendo a riaprire la partita.

PSG avanti sul Liverpool, ma la qualificazione resta aperta

Contemporaneamente, al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint Germain ha replicato il risultato, battendo il Liverpool per due a zero. I padroni di casa sono passati in vantaggio all'undicesimo minuto grazie a una conclusione di Doué, che, deviata, è diventata imparabile per il portiere avversario. Il PSG ha continuato a creare diverse opportunità, senza però riuscire a chiudere definitivamente l'incontro. Il raddoppio è arrivato nella ripresa: Kvaratskhelia, servito da un'imbucata di João Neves, ha superato due difensori in area prima di depositare il pallone in rete.

Nonostante la vittoria, la squadra parigina non ha ancora messo al sicuro la qualificazione, lasciando al Liverpool la possibilità di ribaltare il risultato nella gara di ritorno ad Anfield.

Episodi decisivi e peso dell'esperienza

La vittoria dell'Atletico Madrid al Camp Nou assume un valore storico per la formazione di Simeone, che ha conquistato la sua prima vittoria da allenatore su questo campo. La partita è stata decisa dalla maggiore esperienza e dal cinismo dei madrileni, abili a sfruttare le ingenuità degli avversari e a colpire nei momenti chiave. Il Barcellona, come evidenziato anche dalla dinamica dell'espulsione di Cubarsì, ha pagato una certa mancanza di malizia e maturità, mentre l'Atletico ha saputo gestire la pressione e concretizzare le occasioni create, grazie alle decisive reti di Julian Alvarez e Sorloth.

Anche il PSG, pur avendo dominato la sfida contro il Liverpool, dovrà mantenere alta la concentrazione nella gara di ritorno, consapevole che la qualificazione non è ancora assicurata. Entrambe le sfide di questi quarti di finale di Champions League restano dunque aperte, promettendo ulteriori emozioni e colpi di scena nei novanta minuti conclusivi che decideranno l'accesso alle semifinali.