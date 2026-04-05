La Juventus guarda alla prossima estate con ambizione, ma anche con la consapevolezza che alcuni obiettivi rischiano di restare più sogni che concrete opportunità. Tra questi spicca il nome di Bernardo Silva, fantasista portoghese in uscita dal Manchester City e profilo che affascina da tempo la dirigenza bianconera. L’idea di portare a Torino un giocatore del suo calibro, capace di unire qualità tecnica, esperienza internazionale e leadership, rappresenterebbe un salto di qualità significativo per il progetto tecnico. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto, l’operazione si presenta estremamente complessa.

Concorrenza elevata e la fila delle pretendenti

La principale difficoltà per i bianconeri riguarda proprio la concorrenza. L’uscita a parametro zero dal Manchester City renderà Bernardo Silva uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo, scatenando l’interesse di diverse società. In prima linea ci sarebbe il Barcellona, da tempo alla ricerca di un profilo tecnico e duttile da inserire nella trequarti. A complicare ulteriormente i piani della Juventus, come sottolineato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto nel corso di un intervento su YouTube, ci sarebbe una vera e propria fila di club pronti a offrire ingaggi e bonus superiori rispetto alle possibilità della Vecchia Signora. La dimensione economica diventa dunque il principale ostacolo, con la Juventus che, pur affascinata dall’operazione, difficilmente potrebbe sostenere un’asta al rialzo.

Il rischio concreto è che il sogno Bernardo Silva resti tale, soprattutto se la trattativa dovesse trasformarsi in una competizione tra grandi potenze europee.

Champions decisiva e il nodo classifica

A rendere ancora più complicato lo scenario c’è poi la questione sportiva. Bernardo Silva avrebbe infatti espresso la volontà di continuare a disputare la Champions League, competizione che rappresenta un fattore determinante nella scelta della prossima destinazione. La Juventus, però, non ha ancora la certezza di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea. Il vantaggio del Como, attualmente avanti di tre punti, e un campionato ormai giunto alla fase conclusiva rendono la corsa al quarto posto sempre più incerta.

In caso di mancata qualificazione, l’appeal bianconero potrebbe ridursi sensibilmente, spingendo il giocatore a preferire club già sicuri della presenza in Champions. L’insieme di questi fattori – concorrenza economica, ambizioni sportive e incertezza sul piazzamento finale – contribuisce a rendere l’operazione estremamente difficile.