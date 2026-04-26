Il giornalista Luca Momblano è intervenuto come di consueto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando dei potenziali acquisti che potrebbe fare la società bianconera in estate, ha voluto sconsigliare al club piemontese un nome invece sulla bocca di tanti: "Un giocatore che non prenderei mai alla Juventus? Endrick. All'epoca era Arthur e adesso è il brasiliano del Lione. Attenzione, non ne faccio un discorso di qualità tecnica del ragazzo, perché Endrick è bravo a giocare a pallone. Sono anche convinto che il fantasista crescerà e migliorerà ancora, ma tutto questo non alla Continassa".

Endrick, tanta classe ma un carattere esplosivo

Dichiarazioni, quelle di Momblano, che potrebbero far discutere, soprattutto se si analizza l'annata che sta vivendo Endrick in Ligue 1. Il fantasista brasiliano, finito dal Real Madrid al Lione lo scorso gennaio in prestito semestrale, sta incidendo in maniera significativa nel percorso della compagine transalpina. In 18 match disputati, il classe 2006 ha trovato la via della rete per ben 7 volte, regalando lo stesso numero di assist ai suoi compagni. Una partecipazione al gioco offensivo della squadra guidata da Paulo Fonseca determinante e che conferma quanto il calciatore sudamericano sia fra i più talentuosi dell'intero panorama. Tuttavia, le parole di Momblano indicano come a essere in discussione non siano le caratteristiche tecniche di Endrick ma evidentemente quelle caratteriali.

Il classe 2006 ha mostrato esuberanza in diversi frangenti, a volte anche troppa. Basti guardare l'esultanza fatta dal giocatore contro il PSG dopo il gol segnato ai parigini al sesto minuto per capire di fronte a quale personalità ci si trovi. Una caratteristica che spesso non si è sposata bene con il calcio italiano e soprattutto con la rigidità presente all'interno del centro sportivo della Juventus.

I tifosi rispondono a Momblano

Le parole di Momblano hanno diviso i followers sul web: "E quindi perché non lo prenderesti?" si domanda un utente sbigottito. Un altro invece si schiera a fianco del giornalista: "D'accordissimo, la Juve ha sempre preso giovani forti, vedasi Kulusevski, Dybala, De Ligt, Vlahovic, David, Openda, pagandoli anche tanto. Curioso come quelli che si sono imposti lo hanno fatto in Juve già vincenti. Gli altri, risultano strapagati, si perdono, non si aspettano".