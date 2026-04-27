Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara ad accogliere il monday night della Serie A, con la sfida tra Lazio e Udinese. L'incontro, valido per la quart'ultima giornata di campionato, vedrà i biancocelesti di Maurizio Sarri affrontare i friulani guidati da Kosta Runjaic, in un match cruciale per entrambe le formazioni in questa fase conclusiva della stagione.

L'Udinese si presenta all'appuntamento con un'assenza significativa: capitan Karlstrom, fermato dal giudice sportivo. Questa è una novità per il tecnico Runjaic, che finora non aveva mai dovuto rinunciare al suo metronomo di centrocampo.

Per la sua sostituzione, il ballottaggio è tra Piotrowski, Miller e Zarraga, mentre nel reparto potrebbe emergere anche Camara, giovane e promettente capitano dell'Under 17 della Francia, molto stimato dal direttore tecnico Gianluca Nani. La difesa sarà composta da Kristensen, Kabasele e Solet, con Bertola ancora indisponibile per infortunio. Sulle fasce agiranno Ehizibue e Kamara, a causa delle assenze di Zanoli e Zemura. In attacco, Zaniolo è previsto come falso nove, sebbene non sia esclusa l'opzione Buksa come centravanti, con Zaniolo arretrato sulla trequarti.

Le strategie di Sarri e la situazione in classifica

La Lazio affronta questa partita forte della recente qualificazione alla finale di Coppa Italia, ottenuta eliminando l'Atalanta ai rigori.

In campionato, i biancocelesti arrivano da una vittoria per 2-0 sul Napoli, con le reti di Cancellieri e Basic. Attualmente, la squadra capitolina occupa il nono posto in classifica con 47 punti, frutto di dodici vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte. Il tecnico Sarri schiererà il consueto 4-3-3: Motta tra i pali; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini in difesa; Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor a centrocampo; Isaksen, Maldini e Zaccagni nel tridente offensivo.

L'Udinese, dal canto suo, giunge all'Olimpico dopo una sconfitta di misura contro il Parma, risultato che ha interrotto una serie positiva di quattro punti conquistati contro Como e Milan. I friulani si trovano all'undicesimo posto con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte.

La formazione di Runjaic prevede Okoye in porta; Kristensen, Kabasele e Solet a comporre la linea difensiva a tre; Ehizibue, Piotrowski, Miller e Kamara a centrocampo; Ekkelenkamp e Atta sulla trequarti a supporto della punta Zaniolo.

Precedenti storici e dettagli della gara

La storia degli scontri diretti tra Lazio e Udinese conta ben 105 precedenti. Il bilancio complessivo è favorevole ai biancocelesti, con 48 vittorie contro le 29 dei friulani, mentre 38 incontri si sono conclusi in parità. L'ultimo confronto, giocato a Udine, terminò 1-1, con un autogol di Solet e la rete di Davis che fissò il pareggio. La direzione di gara è stata affidata a Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, assistito da Palermo e Zanellati, con Marchetti come quarto uomo e la coppia Camplone-Maggioni al VAR.

La partita sarà disponibile in diretta tv e streaming su DAZN, accessibile su diverse piattaforme tra cui smart tv, console, dispositivi mobili e computer. L'attesa è palpabile per questo appuntamento che promette emozioni e punti fondamentali per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.