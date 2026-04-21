I Wolverhampton Wanderers sono la prima squadra a subire la retrocessione matematica dalla Premier League in questa stagione. La sentenza è giunta in seguito al pareggio a reti inviolate (0-0) tra Crystal Palace e West Ham United, posticipo della trentatreesima giornata del massimo campionato inglese. Con soli 17 punti all'attivo, i Wolves non possono più raggiungere il West Ham, che occupa la quartultima posizione con 33 punti. Il divario di 16 lunghezze, unito al numero esiguo di partite rimanenti, ha reso impossibile ogni speranza di salvezza per il club delle Midlands.

La stagione del Wolverhampton è stata caratterizzata da profonde difficoltà e risultati deludenti. La squadra ha collezionato appena tre vittorie e otto pareggi complessivi. Neanche il cambio di allenatore, avvenuto a metà novembre nel tentativo di invertire la rotta, è riuscito a risollevare le sorti del club. Questa tendenza negativa culmina ora con il ritorno in Championship, dopo un periodo di otto anni consecutivi trascorsi nella massima serie del calcio inglese.

Il percorso del Wolverhampton in Premier League: un ciclo di otto stagioni

Il Wolverhampton aveva conquistato la promozione in Premier League al termine della stagione 2017/18, trionfando nel campionato di Championship sotto la guida dell'allora tecnico Nuno Espírito Santo, che oggi siede sulla panchina del West Ham.

Sotto la sua gestione, i Wolves avevano vissuto un periodo di grande splendore, ottenendo due settimi posti consecutivi in campionato e raggiungendo i quarti di finale di UEFA Europa League nella stagione 2019/20. Anche nel 2021/22, con Bruno Lage al timone, la squadra aveva dimostrato la sua solidità, classificandosi al decimo posto e confermandosi una delle realtà più interessanti della massima serie inglese.

Lotta salvezza e nuovi volti: gli scenari futuri in Premier League

Il pareggio del West Ham, oltre a decretare la retrocessione del Wolverhampton, ha importanti ripercussioni anche per altre formazioni impegnate nella lotta per la salvezza. Il Burnley, ad esempio, si trova ora in una posizione estremamente precaria: una sconfitta contro il Manchester City nella prossima giornata significherebbe anch'essa la condanna alla retrocessione, poiché la squadra potrebbe raggiungere un massimo di 12 punti nelle ultime quattro gare, un punto in meno rispetto al West Ham.

La Premier League, intanto, si prepara ad accogliere un gradito ritorno: il Coventry City ha infatti centrato la promozione dopo venticinque anni di assenza, grazie al pareggio ottenuto contro il Blackburn Rovers. Per il Wolverhampton, si apre ora una fase di ricostruzione, con l'obiettivo primario di riconquistare al più presto un posto nella massima serie del calcio inglese.