La Juventus torna a guardare in casa Napoli per rinforzare il proprio centrocampo e il nome emerso nelle ultime ore è quello di Stanislav Lobotka. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gianni Balzarini, che nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube ha rivelato come il club bianconero avrebbe già avviato i primi contatti per il playmaker slovacco. Un’idea che nascerebbe da una precisa richiesta tecnica di Luciano Spalletti, intenzionato a ritrovare un calciatore che conosce molto bene e che considera perfetto per dare equilibrio e qualità alla mediana.

Spalletti lo vuole: il legame dai tempi dello scudetto

Secondo quanto raccontato da Balzarini, l’interesse della Juventus sarebbe legato proprio alla volontà del tecnico di riabbracciare uno dei protagonisti della cavalcata scudetto del Napoli. Ai tempi dell’esperienza partenopea, Spalletti fece di Lobotka il fulcro del centrocampo, affidandogli il ruolo di mediano davanti alla difesa e costruendo attorno a lui l’equilibrio della squadra. La capacità dello slovacco di dettare i tempi di gioco, unita alla precisione nei passaggi e alla gestione del possesso, lo rese uno degli elementi chiave di quella stagione trionfale. Non sorprende quindi che il tecnico bianconero veda in lui il profilo ideale per alzare il livello qualitativo della mediana juventina.

L’eventuale operazione, tuttavia, si preannuncia complessa, considerando l’importanza del giocatore nello scacchiere del Napoli e la tradizionale difficoltà delle trattative tra club italiani di alto livello.

Clausola e nodo De Laurentiis

Balzarini ha inoltre ricordato alcuni dettagli contrattuali che potrebbero influire sull’operazione. Il contratto di Lobotka con il Napoli scade nel 2027 e al suo interno sarebbe presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per i club europei. Una cifra teoricamente accessibile per la Juventus, ma che potrebbe non essere applicabile in caso di trattativa tra società italiane. In quel caso, infatti, i bianconeri sarebbero costretti a sedersi al tavolo con Aurelio De Laurentiis, noto per la sua fermezza nelle negoziazioni.

Il presidente partenopeo difficilmente lascerebbe partire uno dei suoi titolari a condizioni favorevoli, rendendo l’operazione più onerosa rispetto alla clausola. La Juventus, comunque, monitora la situazione e valuta i margini di manovra, consapevole che il desiderio di Spalletti potrebbe spingere il club a tentare l’assalto. Le prossime settimane chiariranno se l’interesse resterà una semplice suggestione o se si trasformerà in una trattativa concreta per portare Lobotka a Torino.