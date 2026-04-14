Michele Di Gregorio può lasciare la Juventus in estate. L'estremo difensore classe 97 ha offerto prove con alti e bassi e per questo la dirigenza potrebbe prendere in considerazione offerte congrue per il calciomercato estivo. Una delle società più interessate sarebbe il Tottenham che lo avrebbe opzionato come possibile erede di Vicario.

Il Tottenham monitora Di Gregorio, i bianconeri seguono Allison

25 presenze stagioni per l'ex Monza che in questa stagione non è riuscito ad imporsi con continuità tanto da dover affrontare la concorrenza di Perin.

Le ultime ottime prestazioni potrebbero non bastare per una riconferma con la Vecchia Signora che potrebbe prendere in considerazione una cessione attorno ai 20-25 milioni di euro. Stando ad alcuni rumors, il Tottenham è molto interessato al 28enne portiere bianconero e potrebbe decidere di accontentare le richiesta juventine. Molto dipenderà dalla possibile salvezza degli Spurs in campionato, dall'eventuale cessione di Guglielmo Vicario che resta uno degli obiettivi per la porta dell'Inter, ma soprattutto dalla volontà del portiere bianconero che vorrebbe continuare la sua esperienza in quel di Torino.

In caso di addio da parte di Di Gregorio, il club bianconero potrebbe intensificare i contatti con il Liverpool per Allison che resta l'obiettivo primario per Luciano Spalletti.

Da non scartare la pista che porta ad Elia Caprile, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro, mentre complicata la candidatura di Marco Carnesecchi il cui cartellino viene valutato attorno ai 45 milioni di euro dall'Atalanta.

Idea Lobotka per la mediana

Non solo la questione portiere. La Juventus lavora anche sul fronte centrocampo con l'obiettivo di regalare un calciatore ideale per il gioco di mister Spalletti. Viste le difficoltà nell'arrivare a Tonali ed Ederson, la dirigenza bianconera sta valutando la candidatura di Stanislav Lobotka che potrebbe lasciare il Napoli a giugno.

Il centrocampista slovacco classe 94 è esploso proprio sotto la guida di Spalletti durante la sua esperienza all'ombra del Vesuvio ed è stato uno dei grandi trascinatori nella vittoria dello Scudetto.

Stando ad alcuni rumors, la Juve potrebbe decidere di intavolare una trattativa concreta con il Napoli, trattativa che però appare al momento difficile per diverse motivazioni. La prima legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 35-40 milioni; la seconda legata alla volontà del club azzurro di trattenere i migliori per restare ai vertici e competere per lo Scudetto anche nella prossima stagione.

Lobotka rappresenterebbe un grandissimo colpo per la Juventus e darebbe quella qualità e quel ritmo tanto richiesto da Luciano Spalletti.