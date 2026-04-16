L'eliminazione dell'Italia dai Mondiali 2026 continua ancora a far discutere. Dopo la sconfitta della Nazionale Azzurra, Pengwin aveva criticato Moise Kean per la prestazione sotto tono e per un gol fallito che avrebbe portato gli azzurri in vantaggio. Dal canto suo l'attaccante della Fiorentina ha perso le staffe e ha risposto con insulti e offese al tifoso: "Ti anniento, sfigato".

Kean furioso con Pengwin

Tutto è iniziato dopo la partita tra Bosnia e Italia che ha visto la mancata qualificazione della Nazionale Azzurra ai Mondiali 2026.

Pengwin (noto sul web per i pronostici di calcio) aveva criticato Moise Kean per il gol mangiato che avrebbe portato l'Italia sul 2-0 nonostante l'espulsione di Bastoni.

In disaccordo per le critiche ricevute, il calciatore ha inviato un messaggio su Instagram all'influencer con scritto: "Tu parli troppo". A seguire l'esperto di pronostici si è presentato sotto casa del calciatore per avere un chiarimento ma il 26enne non l'ha affatto presa bene. Nel dettaglio, l'attaccante ha iniziato ad offendere e insultare Pengwin: "Ti piglio a testate, levati. Devi andare via da qua, sei polacco e parli? Ti anniento, sfigato".

Nella puntata de Le Iene in onda su Italia 1 ieri 15 aprile su Italia, Stefano Corti hanno ha raggiunto il calciatore per capire il motivo della sua reazione. Inoltre l'inviato ha sottolineato che Pengwin è un tifoso italiano a tutti gli effetti visto che i genitori sono polacchi, ma lui è nato e cresciuto in Italia.

L'attaccante però non ha sentito ragioni: "Non deve presentarsi sotto casa mia". Infine lo sportivo ha ribadito la delusione per la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali: "Ci dispiace, ma siamo tutti essere umani".

Le parole vergognose di #Kean vs #Pengwin



"Sei polacco", "Levati" "Ti ammazzo di botte" Levategli la divisa della nazionale @FIGC



Full video: Moise Kean eliminato dai mondiali furioso - Le Iene https://t.co/XYVY10JpS7 pic.twitter.com/8Vc55KbfDi — Daniele (@Danyboy1991) April 16, 2026

La reazione di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Kean e Pengwin non è affatto passato inosservato sul web, tanto che su X moltissimi utenti hanno condannato la reazione del calciatore.

Un utente ha scritto: "Andrebbe radiato dalla Nazionale". A fare eco ci ha pensato un altro: "Irrispettoso e arrogante. Ma poi dice a Pengwin che non può giudicare perché polacco, ma proprio lui?". Un utente ha affermato: "Poi ci meravigliamo se l'Italia non arriva ai Mondiali da 12 anni". Un utente ha cercato di comprendere la reazione dell'attaccante in forza alla Fiorentina: "Probabilmente si è arrabbiato perché ha visto il tifoso sotto casa sua". Un altro ha invece affermato: "Prima sbaglia il gol che poteva portarci ai Mondiali e poi fa l'offeso se viene criticato?". Infine c'è chi ha tagliato corto: "Giocatori come Moise Kean dovrebbero andare a zappare la terra anziché guadagnare milioni per rincorrere un pallone visto che neanche quello sa fare".