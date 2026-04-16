L’Inter inizia a pianificare il futuro e, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, starebbe valutando un nome di grande prestigio per la panchina della prossima stagione: Diego Simeone. Il tecnico argentino, simbolo dell’Atletico Madrid da oltre un decennio e mezzo, è legato al club spagnolo fino al 2027, ma l’estate potrebbe rappresentare il momento della separazione anticipata. Dopo quindici anni insieme, infatti, entrambe le parti starebbero considerando la possibilità di chiudere un ciclo storico, un’eventualità rara nel calcio moderno, dove la permanenza media degli allenatori è decisamente più breve.

Da questa possibile svolta nascerebbe l’interesse dell’Inter, intenzionata a valutare un profilo di grande esperienza internazionale per aprire una nuova fase del proprio progetto tecnico.

Fine di un’epoca a Madrid e idea nerazzurra

Il legame tra Simeone e l’Atletico Madrid ha rappresentato una vera e propria epopea, costruita su successi, identità e continuità. Tuttavia, proprio la longevità del rapporto starebbe spingendo entrambe le parti a riflettere su un cambiamento naturale. L’Inter osserva con attenzione questa situazione, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Nonostante l’ottima stagione disputata con Chivu, che potrebbe anche culminare con la conquista del ventunesimo scudetto, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando l’opportunità di affidarsi a un nome di grande spessore internazionale.

Simeone, inoltre, rappresenterebbe una figura particolarmente gradita ai tifosi interisti, ricordato con affetto per il suo passato da calciatore alla Pinetina.

Nodo ingaggio e trattativa complessa

L’eventuale operazione, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio del “Cholo”, attualmente pari a circa 34 milioni di euro a stagione. Una cifra monstre che lo rende il tecnico più pagato al mondo e che appare non sostenibile per i parametri del calcio italiano. Per concretizzare l’idea, sarebbe quindi necessaria una revisione netta dello stipendio, con Simeone chiamato eventualmente ad accettare condizioni economiche più in linea con la realtà della Serie A. L’Inter resta alla finestra, consapevole delle difficoltà ma intrigata dalla possibilità di puntare su un allenatore di caratura mondiale.