Il Crotone conosce il proprio cammino nel campionato di Serie C dopo il sorteggio dei calendari del 30 luglio. La squadra allenata da Leandro Greco guarda con attenzione alle prime giornate, decisive per affrontare nel migliore dei modi una stagione condizionata dalla penalizzazione in classifica. Nel frattempo gli squali proseguono la preparazione estiva con il primo test nel Memorial Donato Russo. Sul fronte del mercato gli squali starebbero per cedere Di Pasquale al Foggia, con invece l'acquisto di Ruggiero.

Calendario Serie C, Greco punta a una partenza convincente

Leandro Greco ha commentato il calendario sul sito ufficiale del club, sottolineando l'importanza dell'avvio di campionato. Il tecnico rossoblù ha evidenziato come le prime gare possano indirizzare il percorso stagionale, soprattutto considerando la penalizzazione da scontare. Per questo motivo il Crotone vuole partire con determinazione, cercando subito risultati utili per costruire fiducia e ridurre il peso dello svantaggio iniziale in classifica.

Crotone al lavoro: umiltà e crescita nel progetto tecnico

L'allenatore degli squali ha ribadito che la squadra dovrà affrontare la stagione con grande umiltà, ponendo solide basi sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto progettuale.

L'obiettivo di Leandro Greco è valorizzare il lavoro quotidiano e creare un'identità precisa, facendo crescere il gruppo partita dopo partita. Il messaggio di Greco è chiaro: entusiasmo, sacrificio e continuità saranno gli elementi indispensabili per dimostrare il reale valore della formazione pitagorica.

Memorial Donato Russo, primo banco di prova per gli squali

Parallelamente alla preparazione atletica e tattica, il Crotone è atteso dal Memorial Donato Russo, appuntamento al quale parteciperà per il quarto anno consecutivo. Il quadrangolare si disputerà sabato al Campo Sportivo "Francesco Sanchirico" di Villa d'Agri con gare da 40 minuti e calci di rigore in caso di parità. I rossoblù affronteranno il Paternicum nella semifinale, mentre l'altra sfida vedrà opposte Picerno e Francavilla. Le vincitrici si contenderanno il trofeo, le sconfitte giocheranno la finale per il terzo posto.