Il Bayern Monaco ha conquistato una vittoria preziosa per 2-1 sul campo del Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League, offrendo uno spettacolo al Santiago Bernabeu. I tedeschi, con una prestazione solida e concreta, hanno ipotecato un posto in semifinale grazie alle reti di Luis Díaz e Kean. Il gol di Mbappé, tuttavia, mantiene vive le speranze delle merengues in vista della gara di ritorno.

La sfida è iniziata con ritmi altissimi e occasioni da entrambe le parti: Upamecano ha sfiorato il vantaggio per il Bayern, mentre Vinicius ha impegnato Neuer con un tiro a giro.

I bavaresi hanno avuto un'altra chance nel primo tempo, ma Gnabry ha sprecato un'opportunità su un errore di Pitarch. Il vantaggio per i tedeschi è arrivato poco prima dell'intervallo: Kane ha difeso palla sulla trequarti, scambiando con Gnabry che ha servito in verticale Luis Díaz. Quest'ultimo ha sorpreso Alexander-Arnold e ha battuto Lunin con un preciso destro rasoterra.

La ripresa e i marcatori decisivi

L'inizio della ripresa ha visto il Bayern raddoppiare immediatamente: Olise ha sfondato sulla destra e ha servito Kean, che da fuori area ha piazzato il pallone alle spalle di Lunin dopo appena ventisei secondi. Il Real Madrid ha faticato a reagire, sprecando occasioni con Vinicius e Mbappé.

È stato proprio il francese a riaprire la gara a un quarto d'ora dalla fine, sfruttando un cross rasoterra di Alexander-Arnold e battendo Neuer sul secondo palo.

Nel finale, nonostante le ulteriori occasioni create da entrambe le squadre, il risultato non è più cambiato. Il Bayern ha così mantenuto il vantaggio di un gol in vista della decisiva sfida di ritorno a Monaco, dove si deciderà l'accesso alla semifinale.

Le dichiarazioni e le prospettive

Harry Kane, tornato in campo dopo un infortunio alla caviglia, ha commentato la prestazione: "Abbiamo sentito tutto il clamore intorno al Bernabeu prima della partita. È difficile venire qui, ma oggi abbiamo giocato davvero bene". L'attaccante inglese ha anche sottolineato che "guidiamo solo di un gol, e tutto può cambiare rapidamente", evidenziando la prudenza necessaria per il ritorno.

Il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha analizzato gli errori commessi: "Abbiamo perso palla due volte e loro hanno segnato due gol. Non possiamo permetterci errori simili contro giocatori così rapidi e di qualità". Nonostante la sconfitta, Arbeloa si è mostrato fiducioso: "Se c'è una squadra che può vincere a Monaco, quella è il Real Madrid".

Le statistiche UEFA hanno confermato l'equilibrio della gara, registrando venti conclusioni per parte, a testimonianza di un confronto ricco di emozioni. Il Bayern, con questa vittoria, si avvicina alla semifinale, ma il Real Madrid resta pienamente in corsa e promette battaglia nella gara di ritorno.