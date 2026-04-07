L'Arsenal ha conquistato un prezioso vantaggio nell'andata dei quarti di finale di Champions League, superando lo Sporting CP per 1-0 a Lisbona. La rete decisiva è stata siglata da Havertz al 46' della ripresa, un gol che proietta i Gunners in una posizione favorevole in vista del match di ritorno.

La partita, disputata in un clima di palpabile tensione, ha visto entrambe le formazioni scendere in campo con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo. L'Arsenal, reduce da recenti eliminazioni nelle coppe nazionali, ha dimostrato solidità e una notevole capacità di gestione nei momenti cruciali dell'incontro.

Lo Sporting, dal canto suo, ha cercato di sfruttare il fattore campo e il rientro di Luis Suárez dalla squalifica, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni create, lasciando il campo con l'amaro in bocca.

Le formazioni e i momenti salienti del match

Per quanto riguarda le scelte tattiche iniziali, lo Sporting CP si è schierato con un modulo 4-2-3-1, affidando la porta a Gustavo Silva e l'attacco a Luis Suárez. L'Arsenal ha risposto con un 4-3-3, con Raya tra i pali e una formazione che vedeva titolari giocatori chiave come Declan Rice, Trossard e Martinelli. La gara ha offerto diversi episodi significativi: già al 6' minuto, Araujo ha sfiorato il vantaggio per i padroni di casa colpendo la traversa.

Nella ripresa, l'Arsenal ha progressivamente aumentato la pressione, culminata poi con la rete di Havertz.

Nonostante un momento di tensione registrato durante l'intervallo, in particolare tra Gabriel e Suárez, la squadra inglese ha saputo mantenere il controllo della partita. Questa gestione ha evidenziato la solidità difensiva dei Gunners e la loro abilità nel difendere il vantaggio acquisito, aspetto fondamentale in una competizione come la Champions League.

Precedenti storici e assenze chiave

La sfida di Lisbona ha confermato una tendenza storica: lo Sporting non è mai riuscito a battere l'Arsenal nei sette incontri precedenti tra le due squadre, un bilancio che registra quattro pareggi e tre vittorie per la formazione inglese.

L'ultimo confronto diretto in casa dello Sporting aveva visto i Gunners imporsi con un netto 5-1 nella fase a gironi della scorsa edizione della competizione. Per l'incontro di andata, lo Sporting ha dovuto affrontare diverse assenze importanti, con Ioannidis, Quenda e Santos fuori per infortunio e Hjulmand squalificato. L'Arsenal, pur potendo contare su Gabriel, Rice e Trossard, ha dovuto rinunciare a giocatori del calibro di Saka, Timber, Eze, Hincapié e Merino, tutti indisponibili a causa di problemi fisici.

Il successo esterno mette l'Arsenal in una posizione di netto vantaggio in vista del match di ritorno. Tuttavia, la qualificazione ai prossimi turni della Champions League resta aperta, con la decisione finale rimandata alla prossima e decisiva sfida tra le due formazioni.