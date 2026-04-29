Il Paris Saint-Germain ha superato il Bayern Monaco per 5-4 nella semifinale di andata di Champions League. La partita, giocata al Parco dei Principi, è stata ricca di emozioni e gol, con Kvaratskhelia e Dembelé protagonisti. La qualificazione resta aperta al ritorno.

La sfida è iniziata al 17' del primo tempo, con Harry Kane ha portato in vantaggio il Bayern su rigore. Il PSG ha pareggiato con Kvaratskhelia al 25', e Joao Neves ha ribaltato il 33' (2-1). Al 41', Olise ha pareggiato sul 2-2.

Il secondo tempo: un festival di gol

Nella ripresa, il PSG è tornato in vantaggio al 50' con un rigore di Dembelé.

Kvaratskhelia ha poi firmato la doppietta all'11' (4-2), e due minuti più tardi, Dembelé ha siglato la quinta rete (5-2). Il Bayern ha reagito con Upamecano al 20' e Luis Diaz al 23', fissando il 5-4.

La partita, caratterizzata da un ritmo elevato e continui capovolgimenti di fronte, mantiene aperte tutte le possibilità per il ritorno. La gara decisiva si giocherà mercoledì prossimo a Monaco di Baviera.

Protagonisti e prospettive

Il confronto tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha offerto un alto livello di spettacolo in Champions League. Le doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé hanno entusiasmato i tifosi. Il Bayern, nonostante la sconfitta, ha dimostrato grande carattere, mantenendo vive le speranze. L'attesa per il ritorno è altissima, con le squadre pronte alla finale.