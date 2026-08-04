Nico Gonzalez è al centro di diversi voci di calciomercato. L'esterno argentino potrebbe lasciare la Juventus anche in questa finestra di mercato nonostante l'apprezzamento di Luciano Spalletti per la sua duttilità e capacità di ricoprire diverse zone del campo. Il classe 98 è nel mirino di diverse squadre tra cui l'Inter alla ricerca del sostituto di Dumfries e che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Davide Frattesi per sbloccare la trattativa.

L'Inter monitora Nico Gonzalez, si valuta Frattesi come contropartita

Oltre alla Roma ed all'Atletico, anche l'Inter sta monitorando la situazione dell'esterno bianconero.

I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un giocatore polivalente che possa ricoprire sia il ruolo di quinto ma anche di esterno in un eventuale cambio modulo a gara in corso. L'ex Fiorentina e Stoccarda incarna tutte queste caratteristiche ed il club campione d'Italia in carica potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta con la Juve. La Vecchia Signora non fa però sconti sul cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni di euro; per questo, l'Inter potrebbe decidere di inserire il cartellino di Davide Frattesi come parziale contropartita tecnica. Il centrocampista italiano, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro, è molto apprezzato dalla dirigenza e soprattutto da Luciano Spalletti per le sue doti di incursore.

Frattesi andrebbe così a completare la mediana bianconera ed essere una pedina importante nelle rotazioni tra campionato ed Europa League.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata tra i due club, ma di un sondaggio da parte del club nerazzurro che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Juventus, pressing per Lucumì, offerta da 17 milioni

La Juventus lavora anche per puntellare il pacchetto arretrato. L'obiettivo è quello di acquistare un difensore di spessore e che possa essere un'alternativa di livello ai vari Bremer, Kelly e Kalulu. Uno dei primi nomi sulla lista se non l'obiettivo principale resta John Lucumi', difensore colombiano che potrebbe lasciare il Bologna.

Stando alle ultime notizie, il club bianconero avrebbe avanzato una proposta di circa 17 milioni di euro per convincere la società di Saputo a cedere il suo leader difensivo; una proposta considerata non congrua dal Bologna che chiede almeno 25 milioni di euro.

La trattativa potrebbe sbloccarsi in caso di cessione di Federico Gatti. L'ex Frosinone piace molto al Napoli di Max Allegri come sostituto di Buongiorno. Gli azzurri potrebbero mettere sul piatto quei 20 milioni di euro richiesti dalla Vecchia Signora che così potrebbe avanzare un'ulteriore offerta al Bologna.