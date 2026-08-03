Il futuro di Nico Gonzalez resta un'incognita. Nonostante l'apprezzamento di Luciano Spalletti che vorrebbe trattenerlo vista la sua duttilità tattica, l'esterno argentino potrebbe lasciare Torino di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro. Le pretendenti non mancano: infatti oltre all'Atletico Madrid, anche la Roma avrebbe mostrato un interesse e potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta con la Vecchia Signora.

Non solo l'Atletico, anche la Roma su Nico Gonzalez

L'argentino classe 98 è uno degli uomini mercato in casa Juventus.

La dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione offerte importanti così da reinvestire il denaro e completare l'organico come richiesto da mister Spalletti.

Stando ad alcuni rumors, la Roma avrebbe chiesto informazioni per l'ex Fiorentina e Stoccarda che presenta una valutazione vicina ai 28-30 milioni di euro; una cifra che i giallorossi non vorrebbero investire al momento ma nettamente inferiore agli altri obiettivi di mercato come Nusa del Lipsia che ha una valore vicino ai 50. Il club capitolino potrebbe quindi essere una rivale per l'Atletico Madrid nella corsa all'argentino. I Colchoneros restano infatti molti interessati a Nico e potrebbe provare ad imbastire una trattativa inserendo il cartellino di Alexander Sorloth, profilo che piace proprio ai bianconeri per completare il reparto offensivo.

I prossimi giorni potrebbero essere quindi fondamentali per il futuro di Nico ma anche per il calciatore mercato della Juventus.

Manchester United ed Aston Villa monitora Koopmeiners

Altro calciatore che potrebbe lasciare Torino è sicuramente Teun Koopmeiners. Arrivato dall'Atalanta per circa 60 milioni di euro, l'olandese non è riuscito ad imporsi in casa bianconera con la dirigenza che è pronta a valutare offerte per il suo trasferimento a titolo definitivo. Stando alle ultime notizie, diversi club inglesi starebbero monitorando la situazione, in particolare Manchester United ed Aston Villa.

I Red Devils vorrebbero puntellare l'organico vista la partecipazione alla prossima Champions e con l'obiettivo di ritornare a competere per il titolo in Inghilterra.

L'Aston Villa di Emery vuole invece confermarsi ad alti livelli ed è alla ricerca del sostituto di Tielemans trasferitosi proprio allo United. Nonostante stagioni non all'altezza, la Juve non farà sconti sul cartellino del calciatore che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Al momento non ci sono però delle trattative reali; da capire se qualche società inglese avanzerà una proposta concreta così da soddisferare le richieste economiche della Vecchia Signora.