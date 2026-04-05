Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito di persona all'incontro tra Palermo e Avellino, valido per la trentatreesima giornata di Serie B. La partita si è svolta allo stadio 'Renzo Barbera' nel giorno di Pasqua. Il Capo dello Stato è giunto poco prima del fischio d'inizio, accolto da un caloroso applauso dei circa ventiquattromila spettatori. Mattarella si è accomodato nella tribuna Vip, manifestando il suo sostegno alla squadra rosanero.

La presenza di Mattarella, noto tifoso del Palermo, ha rappresentato un momento significativo per la tifoseria e la città.

L'anticipo della trentatreesima giornata ha visto il Palermo affrontare l'Avellino, guidato dall'ex tecnico Davide Ballardini. La sfida ha richiamato grande attenzione e partecipazione sugli spalti.

Palermo-Avellino: la volata per la Serie A

L'incontro con l'Avellino ha segnato l'inizio della volata finale per la promozione diretta in Serie A per il Palermo. Dopo la sosta, i rosanero sono tornati in campo in uno stadio gremito, pronti ad affrontare una delle sei sfide decisive. La formazione guidata da Inzaghi è giunta all'appuntamento con fiducia, forte del successo ottenuto contro il Padova, che ha rilanciato entusiasmo e autostima. Di fronte, però, si è presentato un Avellino in netta crescita, trasformato da Ballardini e prossimo alla zona play-off.

Per il Palermo, è stata necessaria una prestazione attenta e concreta, senza cali di intensità.

Sul piano tattico, Inzaghi ha confermato il modulo 3-4-2-1, con Peda favorito in difesa e Le Douaron accanto a Palumbo sulla trequarti, a supporto di Pohjanpalo. Dopo il rocambolesco pareggio dell'andata, i siciliani erano determinati a conquistare una vittoria importante per continuare a inseguire il sogno Serie A.

Un Barbera in festa per un evento speciale

L'atmosfera allo stadio 'Renzo Barbera' è stata resa ancora più speciale dalla presenza del Presidente Mattarella, che ha voluto essere al fianco della squadra della sua città in un frangente cruciale. Gli applausi che hanno accompagnato il suo ingresso in tribuna Vip hanno evidenziato il forte legame tra la città, la squadra e le istituzioni.

La partita, oltre al valore sportivo, ha rappresentato un'occasione di festa e di orgoglio per Palermo e per i suoi tifosi, che continuano a sostenere la squadra nella sua corsa verso la massima serie.