Il Chelsea ha subito una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Brighton, incassando la quinta battuta d’arresto consecutiva in Premier League senza riuscire a segnare alcun gol. Questo brusco stallo mette seriamente a rischio le ambizioni di qualificazione europea del club londinese. Guidato da Liam Rosenior, il Chelsea si trova ora in settima posizione con 48 punti, superato proprio dal Brighton che, con 50 punti, ha conquistato il sesto posto in classifica. La situazione si complica ulteriormente per i Blues, che vedono allontanarsi sempre più la possibilità di accedere alle prossime competizioni continentali.

La partita, disputata all’American Express Stadium, ha visto il Brighton imporsi con determinazione grazie alle reti messe a segno da Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood e dal subentrato Danny Welbeck. Il Chelsea, fortemente penalizzato dalle assenze di diversi titolari a causa di infortuni chiave – tra cui Cole Palmer, Estevao e Pedro in attacco, oltre a James in difesa – ha adottato un insolito sistema a cinque difensori che si è rivelato fallimentare. La squadra ha tentato un solo tiro verso la porta avversaria, subendo invece ben sette conclusioni. Questo rendimento insipido evidenzia una preoccupante tendenza: una sola vittoria nelle ultime nove partite di campionato, un dato che sottolinea la profondità della crisi.

La contestazione dei tifosi e la pressione su Rosenior

La pressione su Liam Rosenior è aumentata sensibilmente dopo questa ennesima sconfitta. Durante il secondo tempo della gara, i tifosi del Chelsea presenti all'Amex Stadium hanno rivolto cori di protesta e disapprovazione nei confronti dell’allenatore. Contemporaneamente, i sostenitori del Brighton hanno ironizzato sulla situazione, ricordando il passato di Rosenior, che ha concluso la sua carriera da giocatore e iniziato quella da allenatore proprio con i Seagulls. Il tecnico, arrivato a gennaio, si trova ora a dover gestire una crisi che rischia di compromettere l’intera stagione dei Blues, mettendo a dura prova la sua leadership.

Con 48 punti, il Chelsea rimane a sette lunghezze dal quinto posto, attualmente occupato dal Liverpool con 55 punti, posizione che rappresenta l’ultima utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra potrebbe inoltre scivolare ulteriormente in classifica entro la fine della trentaquattresima giornata, nel peggiore dei casi, qualora le dirette inseguitrici come Brentford, Bournemouth, Everton e Sunderland dovessero ottenere risultati positivi e superarlo.

Il Brighton vola, Chelsea nella peggior serie dal 1912

In netto contrasto con la situazione del Chelsea, il Brighton conferma il suo eccellente momento di forma, avendo conquistato ben sei vittorie nelle ultime otto gare e totalizzato 19 punti sui 24 disponibili. La vittoria contro i Blues rappresenta un passo significativo nella loro corsa verso le competizioni continentali. Per il Chelsea, invece, questa serie negativa di cinque sconfitte consecutive senza segnare un gol non si verificava dal lontano 1912, un dato che sottolinea la gravità e la portata storica della crisi attuale che sta attanagliando il club.

La stagione del Chelsea rischia così di concludersi senza le ambite soddisfazioni, con le speranze di un piazzamento europeo sempre più flebili. Il Brighton, d'altra parte, può continuare a sognare un posto nelle coppe grazie a una prestazione convincente e a una classifica che ora sorride ai Seagulls, consolidando la loro posizione e le loro aspirazioni.