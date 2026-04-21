La ventisettesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha consolidato le posizioni di vertice, con Meta Catania e L84 Torino che si sono confermate assolute protagoniste. Entrambe le formazioni hanno ottenuto vittorie significative, mantenendo salda la propria leadership in un campionato che si sta rivelando estremamente equilibrato. I siciliani della Covei Meta Catania Bricocity hanno superato la Came Treviso con un perentorio 4-1 nel catino del PalaCatania, riscattando la precedente sconfitta di Pomezia e affrontando una squadra in grande forma, reduce da nove punti nelle ultime tre partite.

Contestualmente, i neroverdi della L84 Torino hanno espugnato il campo del Mantova, imponendosi per 1-0 grazie alla zampata decisiva di Siqueira, contro un Saviatesta Mantova costretto a vincere per ambire almeno ai playout. Questi successi rafforzano la loro posizione al vertice della classifica.

Alle spalle delle capolista, la Feldi Eboli ha rallentato la propria corsa, pareggiando 2-2 contro l’Active Network. Di questa battuta d'arresto ha approfittato il Napoli, che si è avvicinato vincendo una sfida combattuta per 4-3 contro la Fortitudo Pomezia, una squadra inebriata dall'exploit con la Meta Catania e desiderosa di continuare il viatico verso la salvezza. Tra gli altri risultati di rilievo, la Roma 1927 ha conquistato un importante successo per 1-0 sul Genzano in un derby a Rieti, mentre il Pirossigeno Cosenza ha travolto lo Sporting Sala Consilina con un netto 4-1.

Infine, la Sandro Abate si è imposta per 5-3 sul Global Work Capurso, rafforzando la sua posizione nella zona playoff in una partita dove era vietato perdere per entrambe le formazioni.

Punti pesanti in palio e la lotta salvezza

Il campionato si conferma estremamente avvincente, con diverse squadre ancora in piena corsa per i propri obiettivi stagionali. La retrocessione del CDM Futsal è ormai aritmetica, ma la formazione ligure continua a mostrare grande determinazione in ogni incontro, seppur riposando in questo turno infrasettimanale. Il Saviatesta Mantova, sconfitto dalla L84 Torino, rimane in piena bagarre salvezza, mentre l’Active Network, dopo il pareggio con la Feldi Eboli e il successo col Pirossigeno Cosenza, è alla ricerca di punti preziosi per evitare i playout e tornare a Viterbo con un bottino importante.

La Feldi Eboli, dal canto suo, deve difendere perlomeno il terzo posto in classifica.

Il derby tra Roma 1927 ed Ecocity Genzano, squadre entrambe vittoriose nello scorso weekend, ha offerto un gustoso antipasto in vista della post-regular season. La sfida tra Sandro Abate e Global Work Capurso ad Avellino è stata cruciale per le ambizioni di entrambe, con la squadra irpina che ha prevalso. Il Pirossigeno Cosenza, con l'acqua alla gola, ha ottenuto tre punti fondamentali contro lo Sporting Sala Consilina, che puntava a blindare i playoff. Tutte le gare del turno infrasettimanale sono state trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Equilibrio e spettacolo nel futsal di Serie A

A soli quattro turni dal termine della stagione regolare, la Serie A KINTO di calcio a 5 si conferma uno dei campionati più incerti e combattuti degli ultimi anni. La coppia di testa, formata da Meta Catania e L84 Torino, aveva già chiuso il girone d’andata a pari merito, un chiaro segnale di una competizione aperta e incerta fino all'ultimo. Ogni giornata riserva emozioni e risultati in bilico, con tutte le squadre ancora in lotta per i rispettivi traguardi, ad eccezione del CDM Futsal già retrocesso. Le ultime giornate saranno decisive sia per la definizione della griglia playoff sia per la cruciale lotta salvezza. L'incontro tra Pirossigeno Cosenza e Sporting Sala Consilina è stato scelto come Sky Match, un ulteriore riconoscimento della visibilità di questa disciplina nel panorama sportivo nazionale.