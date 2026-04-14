Michele Di Gregorio vuole prendersi la Juventus e, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino al termine della stagione. Il portiere bianconero ha vissuto mesi altalenanti, alternando interventi decisivi a errori che hanno alimentato le critiche dei tifosi e portato anche a qualche esclusione dalle scelte iniziali. Una fase complicata, che però l’ex Monza sembra aver superato grazie al lavoro quotidiano e alla voglia di riconquistare la fiducia dell’ambiente. Le recenti prestazioni, infatti, raccontano di un estremo difensore in crescita, deciso a dimostrare di poter essere ancora un punto fermo per il futuro della squadra nonostante le voci di mercato e le valutazioni della dirigenza.

Rigore al Genoa e rilancio tra i pali

Il momento della svolta è arrivato con il rigore parato contro il Genoa, un intervento che non solo ha evitato alla Juventus di riaprire una partita potenzialmente complicata, ma ha anche restituito a Di Gregorio fiducia e centralità. Dopo quella prestazione, il portiere è tornato titolare e ha difeso i pali anche nella delicata trasferta di Bergamo, confermando segnali di crescita. La continuità ritrovata e alcune parate importanti hanno contribuito a ridurre le critiche e a rafforzare la sua posizione all’interno delle gerarchie. Il percorso del numero uno bianconero resta comunque sotto osservazione, ma la sensazione è che il giocatore stia progressivamente riconquistando terreno, dimostrando personalità e capacità di reagire alle difficoltà.

Un aspetto particolarmente apprezzato dallo staff tecnico, che vede in lui margini di miglioramento importanti.

Rifiuto alla Premier e futuro da protagonista

Nonostante l’interesse di alcuni club di Premier League, Di Gregorio avrebbe già fatto capire di voler restare alla Juventus. Tra le società più attente alla sua situazione ci sarebbe il Tottenham, ma il portiere non sarebbe intenzionato a prendere in considerazione un trasferimento. La scelta sarebbe legata alla volontà di continuare il percorso in bianconero e giocarsi le proprie carte, anche alla luce della nota intenzione della dirigenza di puntare su un estremo difensore di assoluto livello nella prossima estate. L’ex Monza, però, non sembra intimorito dalla concorrenza e vuole dimostrare sul campo di meritare la conferma.

Le ultime prestazioni vanno proprio in questa direzione: Di Gregorio si sta riprendendo la Juventus a suon di parate, determinato a ribaltare le gerarchie e a costruire il proprio futuro ancora con la maglia bianconera.