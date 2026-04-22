Il Leicester City si trova ad affrontare uno dei periodi più bui della sua storia recente, con la retrocessione aritmetica in League One, la terza serie del calcio inglese. Questo amaro verdetto è giunto in seguito al pareggio per 2-2 contro l'Hull City, un risultato che ha definitivamente sancito la caduta delle Foxes a sole due giornate dalla conclusione del campionato. La squadra, attualmente penultima in Championship, non può più colmare il divario di sette punti che la separa dalla zona salvezza, rendendo la discesa inevitabile.

Un contrasto stridente con quanto accaduto appena dieci anni fa, quando il Leicester scrisse una delle pagine più incredibili e sorprendenti nella storia del calcio mondiale.

Sotto la guida del tecnico Claudio Ranieri, nella memorabile stagione 2015/2016, la squadra partì con l'umile obiettivo di evitare la retrocessione. Contro ogni pronostico, le Foxes riuscirono a sovvertire le gerarchie, sconfiggendo le "big" del campionato e conquistando l'ambita Premier League, un'impresa che tuttora risuona nella memoria collettiva degli appassionati.

Il declino dopo il trionfo in Premier League

La retrocessione in League One segna una caduta di notevole entità per il Leicester City, una squadra che negli anni precedenti aveva dimostrato una notevole competitività, sia nel massimo campionato che nelle competizioni di coppa. Il pareggio contro l'Hull City ha rappresentato il punto di non ritorno, costringendo il club a ripartire dalla terza serie del calcio inglese.

Questo evento rende il Leicester il primo ex campione della Premier League a scivolare fino alla terza divisione dal 2007, quando il Leeds United affrontò una simile sorte.

Il percorso del Leicester in questa stagione è stato costellato di ostacoli, sia sul terreno di gioco che a livello gestionale. La squadra non è riuscita a trovare la necessaria continuità di risultati, ritrovandosi rapidamente coinvolta nella difficile lotta per evitare la retrocessione. A complicare ulteriormente un quadro già precario, è giunta la penalizzazione di sei punti, inflitta per la violazione delle regole finanziarie e successivamente confermata da una commissione indipendente, rendendo di fatto impossibile il raggiungimento dell'obiettivo salvezza.

La penalizzazione e le prospettive future del club

La sanzione dei sei punti di penalizzazione ha avuto un impatto decisivo e irreversibile sulla classifica del Leicester City, aggravando in maniera significativa una situazione già di per sé complessa. La conferma della penalità da parte di un organo indipendente, che ha respinto il ricorso del club, evidenzia come la rigorosa gestione finanziaria sia ormai un elemento imprescindibile e cruciale anche per le società con una storia consolidata nel panorama del calcio inglese.

Ora, il Leicester si trova di fronte a una sfida ardua e complessa: la necessità di ricostruire la squadra e l'intero progetto sportivo ripartendo dalla League One. L'obiettivo primario sarà indubbiamente quello di risalire rapidamente le categorie, ma il percorso si preannuncia lungo e irto di difficoltà.

I tifosi, che solo pochi anni fa celebravano un titolo inaspettato e storico, sono ora chiamati a un atto di fede e a un sostegno incondizionato, in quello che si configura come uno dei momenti più delicati e cruciali della storia recente del club.