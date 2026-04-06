La sfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona nel giorno di Pasquetta, si inserisce in un contesto carico di tensione e significato, non solo sportivo ma anche emotivo. Il campionato riparte infatti dopo la sosta per le nazionali, una pausa dal sapore amaro per il calcio italiano, con l’eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali che ha lasciato strascichi pesanti anche sull’ambiente dei club. In questo scenario, la sfida del Maradona assume un peso ancora maggiore. Il Milan e il Napoli si giocano infatti il secondo posto in classifica, mentre davanti l’Inter ha già dato uno strappo importante battendo 5-2 la Roma e allungando ulteriormente in vetta.

Un risultato che obbliga entrambe a rispondere subito per non perdere contatto e per consolidare la propria posizione nella corsa Champions League.

Il Napoli arriva alla sfida con alcune assenze pesanti che condizionano le scelte di formazione. Non saranno della partita Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara, ai quali si aggiunge anche Lukaku, togliendo così peso ed esperienza sia in difesa che in attacco. Nonostante ciò, la squadra partenopea resta altamente competitiva e proverà a sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco.

Dal punto di vista delle scelte di formazione, il Napoli dovrebbe presentarsi con un assetto adattato anche alla luce delle numerose assenze. Davanti a Milinkovic-Savic che appare favorito al momento su Meret, la linea difensiva sarà verosimilmente composta Juan Jesus, Buongiorno e Beukema. Sulle corsie esterne, fondamentali saranno gli esterni a tutta fascia, chiamati sia a contenere che a spingere, con profili come Politano e Spinazzola pronti a garantire corsa e ampiezza. A centrocampo, il Napoli dovrebbe affidarsi a una struttura solida e dinamica, con Lobotka in cabina di regia supportato dalla fisicità di Anguissa. In fase offensiva spazio ad Hojlund vista l’assenza di Lukaku supportato da McTominay e De Bruyne.

Il Milan di di Allegri arriva a questa trasferta con l’obiettivo di ritrovare continuità e compattezza, elementi fondamentali in questa fase finale della stagione. Il Milan ha alternato prestazioni convincenti ad altre più opache, e ora è chiamato a dimostrare maturità contro un avversario diretto in un ambiente caldo e difficile. Sul piano tattico, le ultime indicazioni portano verso un 3-5-2 che potrebbe trasformarsi in corsa. In attacco, Allegri sembra orientato a puntare su una coppia inedita formata da Füllkrug e Nkunku, una soluzione che garantisce presenza fisica e capacità di attaccare la profondità, ma anche movimento tra le linee. Una scelta che rappresenta un cambio di interpretazione offensiva e che potrebbe rivelarsi decisiva per scardinare la difesa avversaria con Leao e Pulisic in panchina.

A centrocampo, la regia sarà affidata all’esperienza di Modric, con Fofana e Rabiot a completare il reparto garantendo equilibrio, inserimenti e copertura. Sulle corsie esterne, Saelemaekers e Bartesaghi avranno il compito di dare ampiezza e accompagnare la manovra, cercando di mettere in difficoltà la struttura difensiva del Napoli. In difesa, davanti a Maignan, la linea dovrebbe essere composta da Tomori, De Winter e Pavlovic, con attenzione particolare alle transizioni rapide degli avversari. Tra gli indisponibili rossoneri figura Gabbia, assenza che riduce le rotazioni nel reparto arretrato.

A huge Easter Monday showdown. Let’s get it, Rossoneri! 👊



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In una serata che chiude il weekend di Pasquetta e riaccende il campionato dopo una pausa complicata, Napoli - Milan diventa molto più di una partita: è una sfida diretta per il secondo posto, un banco di prova mentale e tecnico, e un passaggio chiave nella corsa finale.

Sunday is for Easter. Monday is for the Rossoneri 🔴⚫



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La direzione della gara tra Napoli e Milan sarà affidata all’esperto Daniele Doveri della sezione CAN di Roma1, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Valerio Colarossi. Il quarto ufficiale in campo sarà Luca Pairetto, mentre dalla sala VAR di Lissone ci sarà Maurizio Mariani, assistito in AVAR da Aleandro Di Paolo.

Napoli la lista dei giocatori a disposizione di Mister Antonio Conte:

Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic

Difensori: Beukema, Buongiorno, Gutierrez, Juan Jesus, Mazzocchi, Olivera, Spinazzola

Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano

Attaccanti: Alisson, Giovane, Hojlund

Milan la squadra da cui può attingere Massimiliano Allegri per la trasferta del Maradona

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan,Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Füllkrug, Gimenez, Leao, Nkunku, Pulisic