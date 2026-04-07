Alla vigilia del cruciale derby spagnolo di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, l'allenatore blaugrana Hansi Flick ha condiviso le sue aspettative in conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato la difficoltà intrinseca della sfida e l'importanza di mantenere una concentrazione elevatissima, evidenziando il rispetto per gli avversari e la necessità di restare fedeli alla propria identità di gioco. "L’Atletico è una squadra ostica. Hanno un atteggiamento fantastico, grande intensità e giocatori eccezionali, quindi è sempre complicato.

Ci saranno molte emozioni in entrambe le partite e cercheremo di ottenere un buon risultato", ha dichiarato Flick, delineando il profilo di un avversario temibile.

L'allenatore tedesco ha poi approfondito la sua visione tattica e mentale, affermando: "Abbiamo il nostro stile e dobbiamo attenerci ad esso. Dobbiamo pressare e trovare gli spazi. L’importante è essere concentrati fin dall’inizio." Ha rimarcato la specificità dell'incontro: "Questa partita è diversa perché è di Champions e tutti vogliamo dare il massimo. È importante giocare secondo il nostro stile e che tutti partecipino alla fase difensiva." Un ruolo cruciale, secondo Flick, sarà quello del pubblico: "Ho la sensazione che il legame tra i nostri tifosi e i giocatori sia fantastico.

Abbiamo bisogno di loro domani", sottolineando l'importanza del sostegno dei tifosi per affrontare un match di tale portata.

La Disciplina Tattica di Flick: Evitare Tensioni

In previsione di un confronto che si preannuncia intenso anche emotivamente, Flick ha impartito istruzioni precise ai suoi giocatori per evitare situazioni che possano compromettere l'esito della gara. Il tecnico ha esortato la squadra a non lasciarsi coinvolgere in discussioni o provocazioni con gli avversari, specialmente alla luce degli episodi verificatisi nell'ultimo scontro di campionato, dove alcune tensioni in campo hanno portato a cartellini gialli significativi per i catalani.

La gestione dei cartellini è un aspetto cruciale: Lamine Yamal e Fermín López sono tra i giocatori del Barcellona che rischiano la squalifica per la partita di ritorno in caso di ammonizione.

Questa situazione ha già influenzato le scelte di Flick, come dimostrato nella recente sfida al Metropolitano, dove Fermín è stato sostituito all'intervallo proprio per prevenire ulteriori rischi disciplinari e salvaguardare la presenza del giocatore per le gare successive.

Barcellona-Atletico: Una Rivalità Che Si Intensifica

Questa doppia sfida di Champions League segna il quinto confronto stagionale tra Barcellona e Atletico Madrid, dopo due incontri in Liga e una semifinale di Coppa. La posta in palio, ovvero l'accesso alle semifinali della massima competizione europea, eleva ulteriormente la tensione di una rivalità già accesa. La frequenza degli scontri ha contribuito ad aumentare il clima di competizione tra i due club, rendendo la gestione emotiva e tattica della doppia sfida un fattore determinante.

Il match si prospetta dunque estremamente combattuto su ogni fronte. Hansi Flick punta su disciplina, concentrazione e l'indispensabile sostegno del pubblico per guidare il Barcellona verso un risultato positivo contro una delle formazioni più temibili d'Europa, con l'obiettivo di superare questo ostacolo e proseguire il cammino in Champions.