L'andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si è conclusa con un pareggio per 1-1 nella capitale spagnola. La partita, ricca di emozioni e occasioni da gol, è stata decisa da due calci di rigore, uno per ciascuna squadra, che hanno lasciato il risultato in perfetto equilibrio in vista della gara di ritorno.

Sono stati gli inglesi a passare in vantaggio nel finale del primo tempo. L'attaccante svedese Viktor Gyökeres dell'Arsenal si è procurato un calcio di rigore al 44° minuto e lo ha trasformato con freddezza, portando i Gunners sull'1-0.

Nella ripresa, l'Atletico Madrid ha reagito con determinazione. Il tecnico Diego Simeone ha modificato l'assetto tattico dei Colchoneros, inserendo Le Normand al posto di Giuliano Simeone, una mossa che ha aumentato la pressione offensiva dei padroni di casa, costringendo l'Arsenal a una fase più difensiva. Al 54°, i madridisti hanno reclamato un altro rigore per un tocco di mano di Ben White in area, decisione confermata dalla VAR. Dal dischetto, Julián Álvarez ha realizzato il gol del pareggio al 56°, ristabilendo l'equilibrio.

Le fasi salienti e le voci dal campo

Il match ha offerto diverse occasioni da entrambe le parti. Già al 14° minuto, Julián Álvarez aveva impegnato David Raya con una conclusione insidiosa.

Dopo il vantaggio di Gyökeres su rigore, la ripresa ha visto l'Atletico spingere con maggiore insistenza. Oltre al rigore trasformato da Álvarez, Antoine Griezmann ha colpito la traversa, e Ademola Lookman è stato fermato da un'ottima parata del portiere dell'Arsenal. Nei minuti di recupero, Nahuel Molina ha sfiorato il gol della vittoria per l'Atletico. Al termine della partita, i protagonisti hanno espresso le loro impressioni. Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha dichiarato: "Abbiamo fatto molte cose positive. Sapevamo che qui sarebbe stata dura, la storia dell'Atletico in casa è incredibile". Il capitano dell'Atletico, Koke, ha sottolineato: "Abbiamo dato tutto. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma si deciderà tutto al ritorno".

Griezmann ha aggiunto: "Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e con più intensità. Dobbiamo continuare così". Infine, Gyökeres, marcatore per l'Arsenal, ha commentato: "Nel primo tempo abbiamo controllato bene, poi loro sono cresciuti e forse hanno meritato il pareggio".

Statistiche e scenari per la gara di ritorno

Il risultato di 1-1 lascia tutto aperto per la gara di ritorno, che si disputerà martedì 5 maggio all'Emirates Stadium di Londra. Alcuni dati statistici evidenziano la portata di questa sfida di Champions League: Julián Álvarez ha raggiunto quota 25 gol nella competizione in sole 41 presenze, diventando l'argentino più rapido a toccare questo traguardo, superando il record di Lionel Messi.

Inoltre, Álvarez è il primo giocatore dell'Atletico Madrid a segnare dieci gol in una singola edizione della Champions League. Per quanto riguarda l'Arsenal, Viktor Gyökeres è il primo giocatore svedese a segnare in una semifinale di Champions League. I Gunners mantengono la loro imbattibilità in questa edizione, con un bilancio di dieci vittorie e tre pareggi in tredici partite. La squadra che prevarrà in questa doppia sfida affronterà in finale la vincente tra Paris e Bayern, in quella che si preannuncia una sfida decisiva per l'accesso all'atto conclusivo della competizione.