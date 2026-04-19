La sfida tra Hellas Verona e Milan, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025, si terrà domenica 19 aprile alle ore 15:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. I gialloblù, guidati da Sammarco, ospiteranno i rossoneri di Allegri in un incontro che si preannuncia combattuto, con il Milan impegnato nella volata Champions e la squadra di casa alla ricerca di punti salvezza in un contesto notoriamente ostile.

Le probabili formazioni: Sammarco con Sarr-Orban, Allegri rispolvera Gabbia e rilancia Rabiot

L'Hellas Verona dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: Montipò in porta; difesa composta da Nelsson, Edmundsson e Frese; sulle fasce, Oyegoke a destra e Belghali a sinistra; a centrocampo, Akpa Akpro e Gagliardini affiancheranno Bernede, con Sarr e Orban a comporre il tandem offensivo.

A disposizione dalla panchina, pronti a subentrare dopo i recuperi dagli infortuni, ci sono Niasse, Valentini, Bella-Kotchap e Lovric. Orban, Nelsson e Valentini sono diffidati.

Anche il Milan risponderà con un 3-5-2, con Gabbia a completare il reparto difensivo con Tomori e Pavlovic, proteggendo la porta di Maignan. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre a centrocampo Fofana e Modric cercheranno di dettare i tempi, con Rabiot pronto a inserirsi. In attacco, Pulisic è in ballottaggio con Nkunku per affiancare Leao. La panchina rossonera offre opzioni offensive come Füllkrug, Gimenez e Nkunku. Nessun giocatore è squalificato, ma Modric, Fofana, Saelemaekers e Leao sono diffidati.

Le quote per il match: rossoneri nettamente favoriti dai bookmaker

I pronostici indicano il Milan come netto favorito. Le quote per la vittoria rossonera sono basse, con William Hill che offre la vittoria dell'Hellas Verona a 6.00, il pareggio a 3.90 e il successo del Milan a 1.50. Su Bet365, le quote salgono rispettivamente a 7.00 per la vittoria scaligera, 4.10 per il pareggio e 1.50 per il blitz milanista. Queste cifre riflettono la percezione di superiorità della rosa rossonera.

Focus sui protagonisti: muscoli e inserimenti per Verona, qualità e sostanza per Milan

Nel centrocampo scaligero, Roberto Gagliardini si distingue per la sua esperienza e capacità di equilibrio, con 24 presenze e un gol.

I suoi numeri nei passaggi (970 con l'80% di precisione) e nei recuperi (60 tackle, 49 intercetti) evidenziano il suo peso tattico. Al suo fianco, Akpa Akpro contribuisce con 16 presenze, mostrando abilità nei dribbling (19 riusciti su 29 tentati) e solidità difensiva.

Tra i difensori, Martin Frese si è affermato come elemento chiave con 26 presenze, due reti e una buona partecipazione alla costruzione del gioco, con 30 passaggi chiave.

Il Milan fa affidamento su Adrien Rabiot, autore di una stagione di alto livello con 23 presenze, 5 gol e 4 assist, e una media voto di 7.26. La sua precisione nei passaggi (85% su 1073 tentati) e la sua presenza in entrambe le fasi di gioco (44 tackle, 137 duelli vinti) lo rendono un giocatore fondamentale.

In porta, Mike Maignan si conferma un baluardo con 31 presenze, 87 parate decisive e solo 27 reti subite, mantenendo una media voto di 7.22. La sua abilità nella costruzione dal basso è confermata dai 928 passaggi tentati con il 78% di precisione. Sulla fascia destra, Alexis Saelemaekers si distingue per le sue 30 presenze, 45 passaggi chiave e 61 tackle, dimostrando grande dinamismo e intelligenza tattica.