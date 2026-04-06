Il Benevento calcio ha festeggiato il suo atteso ritorno in Serie B, un traguardo raggiunto con ben tre turni di anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Dopo un'assenza durata tre anni, la squadra giallorossa ha conquistato la promozione aritmetica grazie a una vittoria cruciale ottenuta sul campo della Salernitana, un risultato che ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi e dato il via ai preparativi per una grande festa cittadina allo stadio Vigorito.

La partita contro la Salernitana si è rivelata decisiva per le sorti della promozione.

L'episodio chiave si è verificato al 66' della ripresa: un preciso cross dalla sinistra, orchestrato da Della Morte, ha colpito il braccio di Quirini all'interno dell'area di rigore. L'arbitro non ha esitato a fischiare il penalty. Sul dischetto si è presentato Salvemini che, con freddezza e precisione, ha trasformato il tiro dagli undici metri al 67', siglando lo 0-1. Questo gol ha fatto esplodere di gioia il settore ospiti, dove i sostenitori giallorossi hanno potuto celebrare il vantaggio. La contemporanea sconfitta casalinga del Catania contro il Picerno ha poi sancito definitivamente il ritorno del Benevento nella categoria cadetta, rendendo il risultato di Salerno ancora più dolce e significativo.

Il percorso trionfale nel Girone C

Il successo del Benevento non è frutto del caso, ma il coronamento di una stagione condotta con grande determinazione e qualità. Sotto la guida attenta di Floro Flores, la squadra ha dominato il girone C di Serie C, dimostrando una netta superiorità rispetto agli avversari. Il percorso è stato caratterizzato da una continuità di risultati che ha permesso ai giallorossi di mantenere saldamente la vetta della classifica per gran parte del campionato. Costruendo un vantaggio considerevole, il Benevento ha potuto festeggiare la promozione con largo anticipo, evidenziando una gestione impeccabile dell'intera annata sportiva. La costanza nelle prestazioni e la capacità di imporsi in ogni sfida hanno reso questo trionfo meritato e indiscusso.

La città si prepara a celebrare

L'eco della promozione ha già raggiunto ogni angolo di Benevento, dove i preparativi per una grande festa giallorossa sono già in corso. Lo stadio Vigorito sarà il cuore pulsante delle celebrazioni, pronto ad accogliere la squadra e migliaia di tifosi in un tripudio di gioia. L'entusiasmo è palpabile in tutta la comunità, che si stringe attorno ai suoi beniamini per celebrare un traguardo atteso da tempo e desiderato con ardore. Questo ritorno in Serie B non è solo un successo sportivo, ma rappresenta un momento di grande orgoglio e unità per l'intera città. I sostenitori, che hanno accompagnato la squadra con passione durante tutto il campionato, sono ora pronti a festeggiare un futuro che si prospetta ricco di nuove sfide e soddisfazioni.

La vittoria esterna contro la Salernitana, unita al passo falso del Catania, ha permesso al Benevento di assicurarsi la promozione con tre giornate di anticipo. Questo risultato sottolinea non solo la forza della squadra, ma anche la sua capacità di capitalizzare i momenti chiave del campionato, volando così in Serie B e regalando ai suoi sostenitori un'emozione indimenticabile.