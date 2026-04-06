L'Atalanta ha conquistato una vittoria netta sul campo del Lecce, imponendosi per tre a zero allo stadio 'Via del Mare' e rilanciando con forza le proprie ambizioni europee. La formazione di Palladino ha sbloccato il risultato al 29' del primo tempo con la rete di Scalvini. Nella ripresa, la Dea ha consolidato il vantaggio grazie ai gol di Krstovic al 14' e del subentrato Raspadori al 28', mettendo in sicurezza il risultato.

Questo successo permette all’Atalanta di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa, approfittando degli stop di Como e Roma.

I bergamaschi si trovano ora a una sola lunghezza dai giallorossi, diretti concorrenti per un posto nelle prossime competizioni continentali. La prestazione della squadra di Palladino è stata solida e concreta, caratterizzata da una gestione efficace delle fasi di gioco e da una difesa attenta che ha concesso poco agli avversari.

La cronaca del match e i marcatori

La gara si è animata già nel primo tempo, quando Scalvini ha trovato la via del gol portando in vantaggio i nerazzurri. Nel secondo tempo, Krstovic ha raddoppiato, confermando il suo ottimo momento di forma, mentre Raspadori, entrato dalla panchina, ha sigillato il risultato con la terza rete. L’Atalanta ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, mostrando una buona organizzazione tattica sia in fase offensiva che difensiva.

Il Lecce, dal canto suo, non è riuscito a reagire con efficacia, trovandosi spesso in difficoltà contro la pressione degli ospiti. La squadra di casa ha tentato di rientrare in partita, ma la solidità della retroguardia atalantina ha impedito qualsiasi tentativo di rimonta, mantenendo la porta inviolata.

Il cammino dell'Atalanta e le prospettive europee

Il successo in Puglia assume un peso specifico importante per l’Atalanta, che ora si trova in piena corsa per le posizioni europee. La Dea è attualmente settima in classifica, a ridosso di Juventus e Roma. Il calendario propone ora due scontri diretti fondamentali: il prossimo turno in casa contro la Juventus e, a seguire, la trasferta all’Olimpico contro la Roma.

La squadra di Palladino, nonostante alcune assenze per infortunio, ha dimostrato di poter contare su una rosa competitiva e profonda e su alternative valide dalla panchina, come confermato dal gol di Raspadori.

Il Lecce, invece, dovrà lavorare intensamente per ritrovare compattezza e punti nelle prossime giornate, dopo una sconfitta che interrompe la serie positiva casalinga. La corsa per la salvezza resta aperta, ma servirà una reazione immediata e determinata per evitare di complicare ulteriormente la situazione di classifica.